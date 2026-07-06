Isaac del Toro, etapa 3 del Tour de Francia 2026: resumen, clasificación y resultado

Revivió las emociones de la tercera fracción de la ‘Grande Boucle’, que tuvo otra gran actuación de Isaac del Toro

Así quedaron las clasificaciones de la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Clasificación general del Tour de Francia:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 8:46:55 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike “ 3. Remco Evenepoel Red Bull – BORA- hansgrohe 0:23 4. Isaac del Toro UAE Team Emirates 0:24 5. Juan Ayuso Lidl – Trek 0:27 6. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:48 7. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 0:53 8. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 1:09 9. Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 1:11 10. Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 1:17

Clasificación de la etapa 3 del Tour de Francia 2026:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 4:45:11 +10″ 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 0:02 +6″ 3. Richard Carapaz EF Education – EasyPost ” +4″ 4. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team “ 5. Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobiliy 0:04 6. Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché “ 7. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe “ 8. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe “ 9. Isaac del Toro UAE Team Emirates “ 10. Juan Ayuso Lidl – Trek “

Isaac del Toro, etapa 3 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Granollers – Les Angles?

¿Cómo quedó Isaac del Toro? El gregario de Pogacar, en este caso, llegó en la novena posición a 4 segundos del nuevo dueño del maillot amarillo. El mejor latinoamericano fue Richard Carapaz, a la par de Vingegaard, a dos segundos del esloveno. Sergio Higuita fue el mejor colombiano al ubicarse en la 15° casilla. Las palabras de Tadej Pogacar “Hicimos todo lo posible por ganar la etapa. Estoy muy feliz. Fue un cierre de etapa increíble. Había mucha ambición de poder capturar la fuga al final. El equipo hizo un gran trabajo. Aprovechamos la oportunidad y estamos tratando de hacer todo lo mejor posible. Tener esta camiseta es el sueño de cualquiera. Es realmente impresionante y muy especial, no sé por cuánto tiempo, pero vamos a disfrutar cada momento”, declaró. ¡LA CLASIFICACIÓN GENERAL ESTÁ EMPATADA! ¡Impresionante escenario! Pogacar se lleva el maillot amarillo, pero iguala en tiempo con Jonas Vingegaard. Ahora sí se siente que inicia la Grande Boucle en todo su esplendor. Ambos suman 8:46:55. ¡Otra gran presentación de Isaac del Toro! El pedalista mexicano le dejó el camino servido a Pogacar, prácticamente devolviéndole el favor de lo que ocurrió el domingo. Lo respaldó en una lucha intensa con Jonas Vingegaard, que para desgracia del Visma | Lease a Bike, quedó en soledad. Es una enorme dupla entre los referentes del UAE Team Emirates. ¡TADEJ POGACAR GANA LA ETAPA 3! ¡GIGANTE VICTORIA DEL ESLOVENO! LO LANZÓ ISAAC DEL TORO HASTA QUE FUE IMPARABLE. SUPERÓ A TODOS LOS ‘CAPOS’ EN EL ÚLTIMO ENVIÓN. EL UAE TEAM EMIRATES SE FROTA LAS MANOS. ¡ÚLTIMO KILÓMETRO! ¡ASCENSO FINAL AL PUERTO DE TERCERA CATEGORÍA Y LA META! LAS CURVAS HACEN ESTRAGOS Y COMPLICAN A LOS FAVORITOS. ISAAC DEL TORO BUSCA REPETIR VICTORIA DE ETAPA. ¡Llegada a Les Angles! Batalla final en medio de las angostas calles. No demora en fragmentarse el pelotón. El UAE Team Emirates, una vez más, está perfilándose en la cabeza de carrera. También está bien instalado el Lidl-Trek y el XDS Astana Team. Final con puntos suspensivos. ¡Mucha atención que Egan Bernal busca su revancha! Entre los colombianos, Harold Tejada y Sergio Higuita están presentes en el grupo principal. Isaac del Toro también está instalado en el lote. ¡CAPTURADO BAUDIN! ¡LA NOTICIA DE CARA AL FINAL A DIEZ KILÓMETROS DE LA META! ¡MENUDA CABALGATA DEL CORREDOR MÁS COMBATIVO DE LA ETAPA! TODO QUEDA A MERCED DE LOS GRANDES FAVORITOS. Baudin queda en solitario. Se niega a que la pelotón decida pescarlo, a 23 segundos del francés. En medio de los calambres y el desgaste, el pedalista se juega la vida por ganar la etapa. ¡Baudin nuevamente gana el premio de montaña! Dos puntos más para el galo en llegada al Col Du Calvaire. A pesar de todo, en la general, Vingegaard oficialmente recupera el liderato. El grupo perseguidor, con Van Mechelen, Bennett, García Pierna y Vercher, va a ser neutralizado por el denso pelotón. A la caza de los fugados. ¡Lucha de dos en la cima! A 27 km de meta, Baudin y Prodhome protagonizan una intensa lucha por más puntos en la clasificación de montaña. ¡Ojo que el pelotón ya está a un minuto! Todo indica que Vingegaard recupera su condición de líder en la general. Oficialmente la fuga entra en el ascenso al Col Du Calvaire, de tercera categoría, con 11.5 km al 4.2%. Un verdadero pico para quemar piernas. Alex Baudin está imparable A 33 kilómetros, el francés se escapó del grupo en cabeza de carrera y emprende vuelo rumbo al tercer puerto montañoso del día. Teniendo en cuenta la intensidad y el desgaste e la carrera, ha sido una actuación increíble para el pedalista del EF Education Easy-Post. Por el momento, Baudin sigue defendiendo el liderato virtual en la clasificación general. Salvo un ataque sorpresivo de Jonas Vingegaard, tomará el maillot amarillo con 18 segundos de diferencia hasta ahora. Isaac del Toro, de momento, está quinto a 0:34 del francés. ¡Oficialmente hacemos ingreso en territorio francés! Las condiciones de etapa se mantienen. ¡Todo en tensa calma arriba! Se mantiene la disputa de seis corredores, en donde Baudin toma la delantera. El pelotón, a toda velocidad, descuenta a 1:27 sobre el sector de La Molina. ¡Baudin gana el premio de montaña! Sin resistencia, el francés del EF va firmando una etapa redondita. Ahora se lleva 10 puntos en la clasificación de montaña, seguido de Nicolas Prodhomme (8) y Raúl García Pierna (6). Ahora se viene un descenso vertiginoso previo a los dos últimos picos. Los tres corredores en persecución se integran a la cima. ¡Bonito final rumbo al premio de montaña! Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious) y Vercher se unen a la intención de García Pierna. Se fragmenta la fuga, pues a medio minuto está Alex Baudin junto a Nicolas Prodhomme y George Bennett. Harold Tejada se descolgó a 1:10 de los líderes parciales. ¡García Pierna ya le lleva 20 segundos a sus perseguidores! Va encarrilado el pedalista del Movistar Team. Raúl García Pierna se va poniendo por delante. Ya oficialmente va a iniciar el premio de montaña. Alex Baudin y Mads Pedersen buscan capturarlo rápidamente. ¡Caída en el pelotón! Anders Johannessen, en el pelotón, es uno de los más afectados después de un enganche entre varios corredores. Parece que no llegó a mayores: solo el susto a 79 kilómetros de la meta. Alex Baudin, en punta, lidera la clasificación general superando por casi un minuto a Jonas Vingegaard. Este es el dato más importante en plena subida. El pelotón igualmente recorta distancias a 1:40. ¡Nos preparamos para la gran subida del lunes! Se acerca el premio de montaña en primera categoría sobre el Col de Toses (9.5 km al 6.5%). Empezará la verdadera lucha por la etapa, cuando el grupo en cabeza tiene 2:49 por encima del pelotón. ¡Pasamos el esprint intermedio! Mads Pedersen se lleva los 25 puntos valiosos para la clasificación. Cumplió su trabajo el pedalista del Lidl-Trek. A Joris Delbove le corresponden 20, seguido de Alex Baudin (16). El colombiano Harold Tejada pudo rascar 10 unidades al llegar en la sexta posición. Diferencias incrementadas entre el pelotón y los fugados. 3:10 entre unos y otros, cuando ya palpitamos el esprint que le dará 25 puntos al que cruce primero. Los 18 corredores siguen remando en la cima de carrera. Allí está Harold Tejada, la esperanza colombiana en la fracción de hoy. El pelotón queda a 2:15, a diez kilómetros del esprint. Bernal pierde más terreno Aunque la decisión de bajar ha sido más sensata, ya perdió más tiempo: a 1:34 de los líderes. Todo indica que volverá con el pelotón a algo más de dos minutos. Egan Bernal se quedó por el pinchazo ¡Mala suerte nuevamente! Debido al pinchazo, el campeón colombiano se quedó rezagado a 36 segundos de la cima. Parece que no le trasnochará tanto pelear por esa cabeza de carrera. Cambió la bicicleta. ¡Nada menos que 18 corredores litigando en la cima! Faltan algo más de 20 kilómetros previo al esprint intermedio. ¡Egan Bernal sufre pinchazo! Increíble. En el mejor momento del zipaquireño, tuvo que pedir asistencia después de que se le pinchara una rueda. Recibe asistencia y cede terreno en la cabeza de carrera ¡Harold Tejada pide pista! Así como Bernal batalla en la parte superior, hay un grupo perseguidor que cuenta con Tejada a 14 segundos. Allí rema junto a otros cinco participantes. El inicio más que movido a falta de 123 kilómetros. ¡Se incorpora Egan Bernal! El colombiano va metiéndose en la pelea nuevamente. Lo vemos entrando en el grupo de cabeza de carrera, ya unido entre los punteros y perseguidores hace poco. El pelotón se queda a 22 segundos. Persiste la lucha entre los cuatro en la cima. Sin embargo, se armó un grupo perseguidor con Mads Pedersen (Lidl-Trek), Luke Plapp (Team Jayco AlUla), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y George Bennett (NSN Cycling Team). A cinco segundos de los que toman la batuta. ¡Nuevo ataque en punta! Cuatro corredores lo intentan: Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Nelson Oliveira (Movistar), Mattéo Vercher (TotalEnergies) y Magnus Cort (Uno-X Mobility). Ya toman diez segundos. A 140 kilómetros ¡Falsa alarma con Simmons, ya capturado por el pelotón! ¡Todavía no hay fuga! Isaac del Toro se mantiene con el grupo en punta. ¡Nuevo intento ofensivo en el pelotón! Quinn Simmons, el campeón estadounidense del Lidl-Trek, lo intenta en solitario y ya toma unos pocos segundos frente al pelotón. El grupo de Lenny Martínez se integra al denso lote principal. Una locura la intensidad en esta primera parte de etapa. Sigue sin haber fuga, pero el calor empieza a influir en el rendimiento de los corredores. El asunto se pondrá mejor cuando lleguen los puertos de montaña en el desenlace. Regularmente hay intentos ofensivos por encabezar la carrera, pero todas las fugas rápidamente son neutralizadas. No se da un despegue claro a medida de que avanzan en el recorrido. Todavía falta para el esprint intermedio con verdadera tendencia al ascenso. ¡Ataques colombianos! Harold Tejada y Egan Bernal, dos cartas cafeteras en la Grande Boucle, se meten en la parte superior del pelotón en aras de imponer ritmo. Hubo varios intentos de fuga, pero el pelotón, en su mayoría, se mantiene unido en la cabeza de carrera para un día difícil. La estratega es guardar energías y no perder pisada ante los candidatos. A 38 segundos hay un grupo perseguidor con Lenny Martínez (Bahrain-Victorious). ¡Primeros incidentes! Apenas inició la etapa, una colisión derivó en la caída de varios protagonistas. Bruno Armirail (que recibió asistencia médica), Tobías Foss y Josh Tarling estuvieron implicados. Hay un elevado ritmo en las primeras de cambio. ¡Pasamos el primer puerto! Rápidamente el grupo pasó por el Cote de Saint-Feliu de Codines, puerto de tercera categoría, donde Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) cruzó primero y se llevó dos puntos a la clasificación de montaña. ¡Arranca la etapa de hoy! Todo listo. Se dio la salida en Granollers y la expectativa queda abierta para conocer el tercer ganador de la Grande Boucle en una etapa complejísima.

¡Inicia la tercera etapa del Tour de Francia! Alta expectativa se percibe en México después del triunfo categórico de Isaac del Toro el pasado domingo, consagrándose en tierras catalanas y marcando un hito para el deporte en suelo azteca. Apenas en su primera participación, logró alzarse en brazos el pedalista del UAE Team Emirates.

El impulso no debe cortarse allí. Este lunes, 6 de julio, habrá reencuentro con la montaña con varios picos. El más duro de sobrepasar, después del ecuador de la carrera, será el Col de Toses al tratarse de un puerto de primera categoría (9.3 km al 6.5%).

La tercera etapa de la Grande Boucle | Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

Después del triunfo de Isaac del Toro, igualmente Jonas Vingegaard mantiene el maillot amarillo. Así van las clasificaciones rumbo a la tercera etapa:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma Lease | Bike 4:01:48 2. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 0:06 3. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 0:15 4. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 0:15 5. Juan Ayuso Lidl-Trek 0:19 6. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:42 7. Romain Grégoire Groupama FDJ United 0:44 8. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 0:53 9. Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:00 10. Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 0:39

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

Recuerde que en México, las emociones de la Grande Boucle podrán verse por la señal de ESPN y Disney+ en su plataforma de streaming. Lo propio para Colombia, con la disponibilidad de las señales abiertas de RCN TV y Caracol. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles en tiempo real de cada etapa.

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