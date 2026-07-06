Zlatan y Lampard coinciden: México se va del Mundial con respeto

Los exfutbolistas destacaron la entrega del Tri, el ambiente en el Azteca y la forma en que compitió ante Inglaterra en octavos

Lampard y Zlatan se rinden ante México tras caer con Inglaterra | Reuters/Imago7

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una sensación de dolor en el Estadio Azteca, pero también una serie de reconocimientos desde el exterior. Tras el triunfo de Inglaterra 3-2 sobre el Tricolor, Frank Lampard y Zlatan Ibrahimovic destacaron la actuación del equipo mexicano, que se quedó fuera del torneo después de un partido marcado por goles, penales, una expulsión y decisiones arbitrales que formaron parte del desarrollo del encuentro.

El duelo ante los Tres Leones puso fin al camino de México en la Copa del Mundo, pero la manera en la que el equipo compitió generó comentarios positivos de figuras internacionales. Lampard, exfutbolista y entrenador inglés, habló tras el partido y consideró que el conjunto mexicano obligó a Inglaterra a sostener un esfuerzo constante durante toda la eliminatoria.

“Creo que México fue sobresaliente. La gente solo recordará que Inglaterra clasificó, pero cualquiera que haya visto ese partido sabe que México hizo trabajar a Inglaterra cada minuto. Nunca dejó de creer”, señaló Lampard al analizar el encuentro disputado en el Estadio Azteca.

El exjugador inglés también resaltó la capacidad de respuesta del equipo mexicano cada vez que Inglaterra parecía tomar el control del marcador. Para Lampard, el Tricolor mostró intensidad, carácter competitivo y recursos para mantenerse dentro del partido hasta los minutos finales.

“Cada vez que parecía que Inglaterra tomaba el control, México encontraba otra manera de volver al partido. Presionó con intensidad, jugó con valentía y mostró exactamente por qué el fútbol es tan impredecible”, agregó Lampard, quien también destacó que el equipo mexicano se marcha del torneo “sin nada de qué avergonzarse”.

Dentro de su análisis, Lampard mencionó a varios futbolistas del Tricolor por su desempeño ante Inglaterra. El exmediocampista resaltó el partido de Julián Quiñones, el trabajo de Raúl Jiménez en el frente de ataque y el esfuerzo de Edson Álvarez en el mediocampo hasta el cierre del encuentro.

“Julián Quiñones estuvo excelente. Raúl Jiménez lideró el ataque de gran manera. Edson Álvarez peleó en el mediocampo hasta el final. Y los aficionados… crearon un ambiente increíble desde el primer minuto hasta el último”, expresó Lampard, antes de señalar que Inglaterra fue más efectiva en los momentos decisivos.

Por su parte, Zlatan Ibrahimovic, exfutbolista sueco, también se refirió al partido durante su participación para FOX Sports. El exdelantero calificó el México vs Inglaterra como uno de esos partidos que explican la dimensión de la Copa del Mundo, por la cantidad de momentos que tuvo desde el inicio hasta el final.

“Antes que nada… qué partido de fútbol. Por esto la Copa Mundial es el torneo más grande del fútbol. Desde el silbatazo inicial tuvo de todo: dos penales, una tarjeta roja, decisiones arbitrales polémicas, goles brillantes y una intensidad increíble. Fue el tipo de partido del que la gente hablará durante años”, declaró Ibrahimovic.

Zlatan también se enfocó en el cierre del ciclo mexicano dentro del torneo. El sueco consideró que el Tricolor no debe irse de la Copa del Mundo con una lectura negativa, ya que el equipo entregó un partido competitivo ante una selección inglesa que terminó por avanzar a la siguiente ronda.

“México no puede irse de este torneo con lágrimas. Se va con la cabeza en alto. Antes del partido escuché a un aficionado mexicano decir: ‘No importa si ganamos o perdemos. Lo que importa es que le demos al mundo un gran partido’. Hicieron exactamente eso”, afirmó el exdelantero.

En su análisis, Ibrahimovic también mencionó a Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez y Santiago Giménez como parte del esfuerzo colectivo del equipo mexicano. Además, destacó el respaldo de los aficionados, quienes acompañaron al Tricolor durante el partido en el Estadio Azteca y mantuvieron el ambiente hasta el final.

“Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez, Santiago Giménez y el resto del plantel lo dieron todo, mientras los aficionados nunca dejaron de creer. El mundo del fútbol va a respetar a esta selección mexicana”, dijo Zlatan, en una de sus frases más directas sobre el papel del equipo nacional.

El sueco también reconoció el trabajo de Inglaterra, que logró superar una noche de alta exigencia. Ibrahimovic destacó la actuación de Jude Bellingham, el aporte de Harry Kane, el papel de Anthony Gordon y el trabajo de Thomas Tuchel al frente del conjunto inglés.

“Inglaterra también merece un enorme reconocimiento. Jude Bellingham estuvo sobresaliente, Harry Kane volvió a responder y Anthony Gordon demostró por qué es un jugador tan especial. También tengo que reconocer a Thomas Tuchel. Se necesita valentía para confiar en estos jugadores, y ellos están luchando por él con todo lo que tienen. Se puede ver a un equipo que cree en su entrenador”, añadió.

El partido también dejó un episodio clave con la tarjeta roja a Jarell Quansah, situación que pudo modificar el rumbo del encuentro. Para Ibrahimovic, la respuesta del grupo inglés evitó que esa acción quedara como el momento que definiera de forma negativa la noche del defensor.

“Si Inglaterra hubiera perdido esta noche, Quansah no habría podido dormir después de esa tarjeta roja. Sus compañeros lo salvaron. Eso es el fútbol. Inglaterra celebra la clasificación, México se va con orgullo, y todos los que vieron el partido disfrutaron uno de los mejores encuentros de esta Copa Mundial”, cerró Zlatan.

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