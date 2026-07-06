México hace vibrar la capital: un millón 350 mil corazones apoyaron al Tri en el Mundial 2026

La afición mexicana llenó Paseo de la Reforma con un millón 350 mil personas, creando una fiesta inolvidable durante el México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Un millón 350 mil personas se congregaron en distintos puntos a lo largo de paseo de la Reforma y sobre el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para observar el partido de octavos de final entre la selección mexicana e Inglaterra, que se disputó en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 y donde el tricolor quedó eliminado de la justa.

La gran asistencia reflejó la pasión de la afición mexicana por el Tri y la magnitud del evento deportivo, ya que desde las primeras horas del domingo, los seguidores aztecas se dieron cita en el Fan Fest del Zócalo capitalino y poco a poco fueron copando los otros puntos donde se instalaron pantallas a lo largo de paseo de la Reforma, el emblemático Ángel, el Monumento a la Revolución, entre otros.

Un millón 350 mil personas disfrutaron el partido de la Selección Mexicana.



Seguimos con el trabajo para que todas y todos regresen con bien a casa. pic.twitter.com/y7ls4vDksd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 6, 2026

Ni la lluvia que se hizo presente y que demoró el inicio del encuentro caló en el ánimo de la afición, que, con cánticos, porras y sonando sus trompetas, armaron de nuevo una gran fiesta futbolística que explotó con el pitazo inicial del duelo.

Los aficionados fueron pasando la euforia a la incertidumbre, luego de que México se fuera abajo en el marcador en un lapso de poco tiempo con el doblete de Jude Bellingham y recobraron la ilusión con el tanto de Julián Quiñones poco antes de finalizar el primer tiempo. La montaña rusa de emociones no paró ahí y continuó en el segundo lapso.

Tras el silbatazo final y la conclusión del encuentro, los asistentes comenzaron a retirarse de manera ordenada, dejando poco a poco libres avenidas principales como Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, Avenida Juárez y el Zócalo capitalino.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, confirmó que el operativo de salida se desarrolló sin incidentes significativos, permitiendo que la ciudad retomara su actividad con normalidad tras la histórica jornada futbolera.

Finalizó el partido y el desalojo en Paseo de la Reforma se realiza de manera ordenada.



Servidoras y servidores públicos continuan trabajando para que la ciudadanía regrese segura a casa. Gracias por celebrar con responsabilidad.#LaPelotaVuelveACasa #LaJugadaEsCuidarse… pic.twitter.com/8o7D6SAWbn — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 6, 2026

Así el Mundial finaliza para el tricolor, que ilusionó a la afición y le entregó alegrías que no olvidarán con el pasar del tiempo a pesar de la amarga derrota y eliminación ante Inglaterra.

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