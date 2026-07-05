Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 4 de julio de 2026

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Resultados. – Lotería Boyacá.

En Claro Sports puede consultar todos los detalles de lo que sucedió con los chances y las loterías en Colombia de este sábado 4 de julio del 2026. Miles de millones estuvieron en juego.

Baloto

Baloto 40 14 09 43 42 – Superbalota 09

Baloto Revancha 04 14 26 03 41 – Superbalota 08

Lotería de Boyacá

Boyacá 8116 – Serie 399

Lotería del Cauca

Cauca 0562 – Serie 306

Dorado

Mañana 0150 – La 5ta 6 – Tarde 7252 – La 5ta 2 – Noche 5659 – La 5ta 8

Culona

Día 7304 – Noche 4135

Astro Sol

4761 – Signo Acuario

Astro Luna

3287 – Signo Sagitario

Pijao de Oro

5694 – La 5ta 0

Paisita

Día 1592 – La 5ta 6 – Noche 0846 – León

Paisita 3

7887 – La 5ta 9

Chontico

Día 4419 – La 5ta 2 – Noche 5205 – La 5ta 1

Cafeterito

Tarde 2546 – La 5ta 4 – Noche 1174 – La 5ta 2

Sinuano

Día 2506 – La 5ta 7 – Noche 7087 – La 5ta 2

Cash Three

Día 672 – Noche 206

Play Four

Día 3251 – Noche 7878

Samán

Día 4873

Caribeña

Día 9998 – La 5ta 9 – Noche 7521 – La 5ta 0

Motilón

Tarde 8160 – La 5ta 5 – Noche 3663 – La 5ta 2

Fantástica

Día 9821 – La 5ta 2 – Noche 2453 – La 5ta 6

Antioqueñita

Día 4056 – La 5ta 6 – Tarde 9684 – La 5ta 4

Evening

0728

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