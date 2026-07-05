Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 4 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

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Resultados. - Lotería Boyacá.
Resultados. – Lotería Boyacá.

En Claro Sports puede consultar todos los detalles de lo que sucedió con los chances y las loterías en Colombia de este sábado 4 de julio del 2026. Miles de millones estuvieron en juego.

Baloto

Baloto 40 14 09 43 42 – Superbalota 09
Baloto Revancha 04 14 26 03 41 – Superbalota 08

Lotería de Boyacá

Boyacá 8116 – Serie 399

Lotería del Cauca

Cauca 0562 – Serie 306

Dorado
Mañana 0150 – La 5ta 6 – Tarde 7252 – La 5ta 2 – Noche 5659 – La 5ta 8

Culona
Día 7304 – Noche 4135

Astro Sol
4761 – Signo Acuario

Astro Luna
3287 – Signo Sagitario

Pijao de Oro
5694 – La 5ta 0

Paisita
Día 1592 – La 5ta 6 – Noche 0846 – León

Paisita 3
7887 – La 5ta 9

Chontico
Día 4419 – La 5ta 2 – Noche 5205 – La 5ta 1

Cafeterito
Tarde 2546 – La 5ta 4 – Noche 1174 – La 5ta 2

Sinuano
Día 2506 – La 5ta 7 – Noche 7087 – La 5ta 2

Cash Three
Día 672 – Noche 206

Play Four
Día 3251 – Noche 7878

Samán
Día 4873

Caribeña
Día 9998 – La 5ta 9 – Noche 7521 – La 5ta 0

Motilón
Tarde 8160 – La 5ta 5 – Noche 3663 – La 5ta 2

Fantástica
Día 9821 – La 5ta 2 – Noche 2453 – La 5ta 6

Antioqueñita
Día 4056 – La 5ta 6 – Tarde 9684 – La 5ta 4

Evening
0728

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