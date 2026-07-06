¡No los dejan solos! La afición recibe a la selección mexicana en el CAR tras derrota ante Inglaterra

El Tricolor cayó 2-3 ante Inglaterra en el Estadio Azteca y no logró avanzar a los cuartos de final, pero el apoyo de la afición estuvo en todo momento

La selección mexicana volvió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) después de quedar eliminada ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en una noche marcada por el golpe deportivo y el respaldo de la afición. En el programa La Copa en tus manos, de Claro Sports, se mostró el regreso del Tricolor al CAR, donde los seguidores acompañaron al equipo pese a la derrota en el Estadio Azteca.

México se despidió del Mundial tras caer 2-3 ante Inglaterra en un partido de alta tensión. El equipo dirigido por Javier Aguirre tuvo tramos de dominio, generó opciones de peligro y mantuvo la esperanza hasta los minutos finales, pero los goles de Jude Bellingham y Harry Kane marcaron la diferencia para los Tres Leones.

El Tricolor comenzó con presión, circulación de pelota y llegadas por los costados. Raúl Jiménez tuvo una de las primeras oportunidades con un remate de cabeza que exigió a Jordan Pickford, mientras Roberto Alvarado, Jesús Gallardo y Gilberto Mora participaron en los momentos de mayor presencia mexicana en campo rival.

Inglaterra encontró ventaja en el primer tiempo con un doblete de Bellingham, quien aprovechó dos acciones rápidas para poner contra las cuerdas a México. Antes del descanso, Julián Quiñones acercó al equipo nacional con el 1-2 y encendió de nuevo al estadio, en un cierre en el que el Tricolor estuvo cerca de igualar el marcador.

En la segunda mitad, la expulsión de Jarell Quansah abrió una nueva posibilidad para México, pero Inglaterra amplió la ventaja con un penal convertido por Harry Kane. Raúl Jiménez respondió también desde los once pasos para el 2-3, y el conjunto mexicano buscó el empate hasta el final, con Inglaterra replegada y defendiendo la ventaja con un hombre menos.

Tras el silbatazo final, la eliminación no apagó el apoyo de los aficionados. En el regreso al CAR, la selección mexicana fue recibida con muestras de respaldo por parte de seguidores que acompañaron al equipo en el cierre de su participación mundialista. El resultado dejó fuera al Tricolor, pero la reacción de la gente mostró el vínculo que se mantuvo con el equipo durante el torneo.

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