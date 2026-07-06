Santiago Gimenez habría sufrido un esguince de segundo grado en la eliminación de México ante Inglaterra

El delantero mexicano se lesiona el tobillo derecho en uno de los últimos ataques de México y dejó al conjunto tricolor con 10 hombres en el cierre del partido

Mal y de malas fue el cierre del encuentro entre México e Inglaterra de los octavos de final de la Copa del Mundo, luego de que el delantero Santiago Gimenez terminara lesionado del tobillo derecho en uno de los últimos ataques del conjunto tricolor que buscaba empatar el partido a tres goles, para mandarlo a tiempo extra y evitar la eliminación en el Estadio Ciudad de México, dejando además con 10 hombres a los dirigidos por Javier Aguirre.

Tras el partido, Claro Sports pudo saber que Gimenez fue sometido a exámenes médicos, los cuales arrojaron como diagnostico que el delantero habría sufrido un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, mismo que lo podría dejar fuera de las canchas entre tres y seis semanas, dependiendo de la evolución y la rehabilitación que tenga el jugador mexicano

La acción se dio cuando Gimenez realizó un desborde por la banda derecha en el tiempo de compensación 90+7, la barrida del jugador inglés Djed Spence sobre la línea de fondo desestabilizó al mexicano, quien pisó mal, terminó cayendo al césped y de inmediato se tomó el tobillo.

Ante la premura por buscar el empate, el jugador fue sacado del campo por la línea final por su compañero Roberto Alvarado, para poder cobrar el tiro de esquina. Con graves gestos de dolor y pasando un par de minutos, las asistencias médicas llegaron al lugar para buscar que el delantera regresara al campo, situación que no sucedió, luego de ser revisado. Cabe señalar que la lesión se da en el mismo tobillo que lo alejó de las canchas por varios meses con el Milan.

Roberto Alvarado asiste a Santi Gimenez. Imago 7

Cabe recordar que Santi Gimenez ingresó de cambio al minuto 61 por Gilberto Mora en un intento del Vasco Aguirre por remontar en el marcador que en ese momento se encontraba 1-3 en contra, pero con un jugador más en el campo, luego de la expulsión de Jarell Quansah al 54.

César Montes, también quedó fuera del partido por molestias musculares

La lesión de Gimenez no fue la única en el partido, luego de que César Montes encendió las alarmas del Tricolor al presentar molestias musculares en el aductor. A pesar de haber sido titular y pilar defensivo en tres de los cuatro encuentros previos, incluyendo su regreso tras suspensión, el defensor del Lokomotiv de Moscú tuvo que abandonar el juego al inicio del segundo tiempo y fue reemplazado por Edson Álvarez.

Aguirre revela que Gimenez fue trasladado al hospital

Tras el partido, Javier Aguirre informó que el delantero del Milan de Italia tuvo que ser trasladado al hospital donde será revisado para conocer el diagnostico final de la lesión. “Estamos esperando el diagnóstico de Santi, que se fue al hospital”, reveló Aguirre.

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