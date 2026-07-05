Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de julio de 2026

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha para el 4 de julio.

Siguen creciendo las posibilidades de ser millonarios | Agencia Baloto

Primer fin de semana del mes de julio y los juegos de azar no se detienen. Una de las loterías mejor posicionadas en Colombia es Baloto y Baloto Revancha. Justamente, este juego de azar tuvo actividad el pasado sábado 4 de julio y en Claro Sports les contamos todos los detalles de los números ganadores.

Resultados Baloto hoy, 4 de julio de 2026

Números ganadores: 09 – 14 – 40 – 42 – 43 – 09 .

09 – 14 – 40 – 42 – 43 – . Nuevo acumulado: $46.400 millones de pesos.

Resultado Baloto 4 de julio | baloto.com

Resultados revancha hoy, 4 de julio de 2026

Números ganadores: 03 – 04 – 14 – 26 – 41 – 08.

03 – 04 – 14 – 26 – 41 – Nuevo acumulado: $7.200 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 4 de julio | baloto.com

Metodología de Baloto

Cada línea de juego está compuesta por una elección de cinco números base entre el 1 y el 45, además de una súperbalota numerada del 1 al 16. El objetivo es acertar la mayor cantidad de números. La persona que logre una coincidencia exacta de todas las balotas se lleva el premio mayor acumulado, el cual va creciendo con cada ocasión en la que no cae.

¿Dónde comprar Baloto?

Hay diversos establecimientos autorizados para la venta de este juego, como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, los cuales están identificados con el logotipo del juego. Además, desde hace un tiempo, la compañía organizadora habilitó una plataforma en su sitio web en la cual las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico de manera digital.

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