Shakira ayudará a reconstruir escuelas en Chocó, tras el terremoto del 10 de agosto

La emergencia por el fuerte terremoto afecta a 15 departamentos y 472 municipios, con más de 292.000 personas damnificadas en Colombia.

Ayudas de Shakira en Chcó | AFP.

La cantante colombiana Shakira habló con los medios de comunicación luego de visitar las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Quibdó y otras regiones de Colombia el pasado 17 de agosto de 2026.

Mientras tanto, el ruido de las retroexcavadoras, grúas y topadoras seguía marcando el panorama en las ciudades golpeadas por el sismo. Los equipos de rescate y trabajadores avanzaban en la remoción de escombros, aunque, una semana después de la tragedia, las esperanzas de encontrar nuevos sobrevivientes eran cada vez más reducidas.

Shakira anuncia apoyo a Chocó: ¿En qué consiste?

El apoyo anunciado por Shakira para las zonas afectadas por el terremoto en el departamento del Chocó contempla un fondo inicial de US$1,25 millones, destinado a la reconstrucción de instituciones educativas y de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, una de las prioridades tras los graves daños ocasionados por el sismo.

Los recursos serán financiados mediante una unión de esfuerzos entre la artista y Live Nation, que aportarán US$500.000; el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, con otros US$500.000; y la CAF, que destinará US$250.000. La iniciativa busca acelerar la recuperación de los espacios educativos afectados por el terremoto.

Además, la Fundación Pies Descalzos, liderada por la cantante colombiana, coordinará la construcción de al menos diez nuevas escuelas en Quibdó y zonas rurales del Chocó, en alianza con la Howard G. Buffett Foundation.

Durante su visita a Quibdó, Shakira estuvo acompañada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi para conocer de cerca la magnitud de los daños. La artista también hizo un llamado a gobiernos extranjeros y al sector privado para que se sumen a las labores de ayuda y reconstrucción de las comunidades afectadas.

¿Cuántos muertos van tras el terremoto en Colombia del 10 de agosto?

El más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte a las 6:30 de la mañana del 18 de agosto, actualizó las cifras de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó. El sismo deja hasta el momento 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas, mientras que 356 personas han sido rescatadas. La emergencia afecta a 15 departamentos y 472 municipios, con un total de 292.043 personas afectadas, pertenecientes a 123.789 familias.

Te puede interesar