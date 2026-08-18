Jhon Lucumí aterriza en Juventus con una misión clara: adaptarse rápido y ganarse un lugar

El defensor colombiano Jhon Lucumí expresó su emoción tras fichar por Juventus y habló sobre el reto de ganarse un lugar en el equipo.

Jhon Lucumí, jugador de Juventus | @juventusfc.

Jhon Janer Lucumí ya vive sus primeras horas como jugador de Juventus. El defensor central colombiano dejó Bologna después de cuatro exitosas temporadas y dio un salto importante en su carrera al firmar con el equipo de Turín hasta junio de 2030, en una operación cercana a los 20 millones de euros. Ahora, el reto será responder a la exigencia de uno de los clubes más importantes del fútbol italiano.

El colombiano, de 28 años, no ocultó su emoción por llegar a la ‘Vecchia Signora’ y dejó claro lo que representa este nuevo capítulo en su trayectoria. Lucumí aseguró que afronta la oportunidad con entusiasmo y con el objetivo de adaptarse lo más rápido posible a sus nuevos compañeros para comenzar a aportar al equipo.

“Estoy muy contento de llegar al club más grande de Italia”

En sus primeras declaraciones como jugador de Juventus, el central destacó la importancia del fichaje y la ilusión con la que asume este nuevo desafío. “Sí, estoy muy contento de llegar al club más grande de Italia; estoy realmente entusiasmado. Espero adaptarme rápidamente a mis compañeros y ayudarles durante el resto de la temporada”, señaló el colombiano.

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Lucumí llega a Turín después de consolidarse como uno de los defensores más destacados de la Serie A durante su etapa en Bologna. Su rendimiento en el fútbol italiano y la experiencia acumulada en competiciones de alto nivel fueron determinantes para que Juventus apostara por él, con la expectativa de que se convierta en una pieza importante de la zaga.

Cuadrado, Chiellini, Bonucci y Barzagli, sus referentes

Al hablar sobre los jugadores que relaciona con la historia reciente de Juventus, Lucumí no dudó en mencionar a Juan Guillermo Cuadrado, uno de los colombianos que dejó una huella importante en el club. “En primer lugar está Cuadrado; ha hecho un gran trabajo aquí y es una figura clave para Colombia y por su trayectoria en este equipo”, afirmó.

Pero, por su posición, el nuevo jugador de Juventus también destacó a tres leyendas defensivas del conjunto bianconero: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci y Andrea Barzagli. “La Juventus ha tenido grandes defensores: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Los considero referentes para mí y para cualquier jugador de mi posición”, aseguró.

Lucumí también se refirió a su llegada al equipo y al primer acercamiento con el entrenador Luciano Spalletti. Por ahora, explicó que el contacto ha sido breve y que espera conocer pronto las funciones que tendrá dentro del plantel. “Solo saludos por ahora. Ya tendremos tiempo de hablar y de que me diga exactamente qué espera que aporte al equipo”, comentó.

Finalmente, el colombiano destacó la madurez con la que llega a este nuevo reto y confía en que su experiencia le permitirá competir por un lugar en el once inicial. “Siento que he alcanzado un buen nivel de madurez y que he dado el paso correcto. Con compañeros de tanto nivel, sé que puedo hacer una contribución importante y aportar un valor real a la Juventus”, sentenció Lucumí, listo para escribir una nueva página en su carrera y en la historia de los colombianos que han vestido la camiseta bianconera.

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