Colombia será sede del primer Running Clinic, un entrenamiento internacional para personas con amputación 

Con más de 25 ediciones realizadas alrededor del mundo, el Running Clinic llega por primera vez al país para fortalecer los procesos de rehabilitación, movilidad e inclusión a través del deporte.

Primer Running Clinic en Colombia | Ottobock.

Por primera vez Colombia será sede del Running Clinic de Ottobock, un programa internacional que durante más de 25 ediciones ha demostrado cómo el deporte, la tecnología protésica y la rehabilitación especializada pueden transformar la vida de las personas con amputación. Del 14 al 16 de agosto, Medellín reunirá a 15 participantes provenientes de Colombia, Brasil, Chile y México, quienes recibirán entrenamiento especializado con prótesis deportivas de la mano de expertos internacionales.

El programa se desarrollará en el colegio Deutsche Schule Medellín y combinará entrenamiento físico, acompañamiento clínico y tecnología de última generación para fortalecer habilidades como la técnica de carrera, el equilibrio, la coordinación, la velocidad y la adaptación al uso de prótesis deportivas. Más allá del rendimiento deportivo, el objetivo es demostrar que una amputación no limita las posibilidades de recuperar la movilidad, la independencia y la participación activa en la sociedad.

La llegada del Running Clinic al país cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, según estimaciones internacionales, más de 57 millones de personas viven con una amputación en el mundo. Sin embargo, únicamente entre el 5 % y el 15 % de quienes requieren dispositivos de asistencia acceden a ellos de manera oportuna, una realidad que continúa limitando los procesos de rehabilitación e inclusión de millones de personas. En Colombia, las principales causas de amputación están asociadas a enfermedades vasculares y diabetes, seguidas por traumatismos.

“En Ottobock estamos plenamente convencidos de que el deporte es un camino para la rehabilitación de las personas que han sufrido una amputación. Es una forma de demostrarles que pueden recuperar su movilidad, reincorporarse a sus actividades diarias y mejorar significativamente su calidad de vida”, afirmó Derly Patricia Martínez, gerente para el Desarrollo de Nuevos Negocios de Latinoamérica de Ottobock.

Uno de los grandes protagonistas del Running Clinic será Heinrich Popow, campeón paralímpico y una de las figuras más reconocidas del atletismo adaptado a nivel mundial. Tras perder su pierna derecha durante su infancia, Popow construyó una exitosa carrera deportiva que lo llevó a conquistar la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y múltiples títulos internacionales. Durante el programa compartirá su experiencia y liderará las sesiones de entrenamiento, convirtiéndose en un referente e inspiración para los participantes.

El encuentro también contará con la participación de Daniela Álvarez, embajadora de marca de Ottobock, quien desde su propia experiencia ha impulsado un mensaje de resiliencia, inclusión y superación tras su amputación. Su presencia busca visibilizar cómo la tecnología, el acompañamiento clínico y el deporte pueden abrir nuevas oportunidades para miles de personas.

Entre los asistentes estará además Luis Alberto Cassiani, capitán de la Selección Colombia de Fútbol para Amputados e integrante de la Fundación Daniela Álvarez.

Además del componente deportivo, el Running Clinic busca consolidar una red latinoamericana de usuarios de prótesis, profesionales de la rehabilitación y especialistas clínicos que compartan conocimientos y promuevan nuevas oportunidades de inclusión para las personas con amputación.

Con presencia en más de 135 países y más de un siglo de trayectoria, Ottobock reafirma con esta iniciativa su compromiso de impulsar soluciones que integren tecnología, rehabilitación y deporte adaptado, acercando a más personas la posibilidad de recuperar su movilidad, independencia y calidad de vida.

Te puede interesar