Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta para el depósito del mes de septiembre 2026

El próximo pago de pensiones está confirmado y los beneficiarios deberán tomar en cuenta que IMSS e ISSSTE no realizan el depósito el mismo día

¿Cuándo depositan el pago del ISSSTE e IMSS? | Reuters

El inicio de septiembre representa una fecha importante para millones de personas pensionadas en México, ya que marca la llegada de un nuevo depósito correspondiente a la pensión del IMSS e ISSSTE. Conocer el día exacto del pago permite a los beneficiarios organizar sus gastos y compromisos económicos con anticipación.

Aunque ambos sistemas de pensiones realizan depósitos mensuales para sus derechohabientes, existe una diferencia importante: el IMSS y el ISSSTE manejan calendarios distintos, por lo que los pagos no llegan el mismo día. En septiembre de 2026, cada institución tiene una fecha específica establecida para sus beneficiarios.

Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta para el pago de septiembre

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán el depósito correspondiente al mes de septiembre el martes 1 de septiembre de 2026.

El calendario del IMSS establece que los pagos de pensión suelen realizarse durante el primer día hábil del mes correspondiente, por lo que los beneficiarios podrán disponer del recurso desde el inicio de septiembre directamente en la cuenta bancaria registrada.

En el caso del ISSSTE, la fecha de pago será diferente y llegará antes que la del IMSS. Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibirán el depósito de septiembre el lunes 31 de agosto de 2026.

De esta manera, quienes pertenecen al régimen del ISSSTE podrán contar con su pensión desde el último día de agosto, mientras que los jubilados del IMSS deberán esperar hasta el primer día de septiembre para recibir el pago correspondiente.

Además del depósito de septiembre, ambos institutos ya cuentan con las fechas programadas para los últimos pagos del año. En el caso del IMSS, después del pago de septiembre todavía quedarán los depósitos de octubre, noviembre y diciembre.

El calendario de la Pensión IMSS 2026 contempla que el pago de octubre se realizará el jueves 1 de octubre, mientras que la pensión de noviembre llegará el lunes 2 de noviembre y el depósito de diciembre está programado para el martes 1 de diciembre.

Por su parte, el ISSSTE mantiene su calendario adelantado. Después del depósito de septiembre, el pago de octubre se realizará el 30 de septiembre, el correspondiente a noviembre llegará el 29 de octubre y el de diciembre está programado para el 27 de noviembre.

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados son los que reciben doble pago en septiembre 2026?

Durante septiembre de 2026 no existe un doble depósito general para todos los pensionados del IMSS e ISSSTE. La confusión suele generarse porque algunos beneficiarios reciben pagos adicionales durante ciertos meses del año, especialmente relacionados con prestaciones extraordinarias.

Uno de los periodos más importantes para los pensionados será noviembre, ya que tanto el IMSS como el ISSSTE contemplan la entrega de la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de ese mes, de acuerdo con sus calendarios anuales.

Por ello, algunos jubilados podrán recibir durante noviembre tanto el pago mensual de su pensión como la primera parte del aguinaldo, aunque este beneficio corresponde a los calendarios establecidos por cada institución y no significa que todos los pensionados tengan un depósito adicional en septiembre.

Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales del IMSS y ISSSTE, así como revisar sus cuentas bancarias en las fechas indicadas para confirmar la recepción de sus pagos.

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