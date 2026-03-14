AEL Limassol FC vs Omonia Aradippou, en vivo el partido de Memo Ochoa en la Liga de Chipre

No te pierdas las acciones de este vibrante partido en vivo, a través de Claro Sports

El AEL Limassol de Guillermo Ochoa encara un duelo decisivo en la última jornada de la fase regular de la Primera División de Chipre. El equipo del guardameta mexicano recibirá al Omonia Aradippou en un encuentro que pondrá fin a la primera etapa del campeonato y que podrás seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

AEL marcha en la séptima posición de la clasificación con 33 puntos. Del otro lado, el Omonia Aradippou es octavo con 31 puntos, ambos sin posibilidades de acceder al grupo que disputará el título. De esta manera, los dos conjuntos tendrán que afrontar la siguiente ronda dentro del grupo que buscará mantener la categoría y alejarse de la zona de descenso.

Tras este compromiso, el AEL Limassol todavía tendrá siete partidos por delante en la segunda fase del torneo, con el objetivo de asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol chipriota.

Horario del AEL Limassol vs Omonia Aradippou de la jornada 26 de la Liga de Chipre 2026

El duelo correspondiente a la jornada 26 de la Liga de Chipre se llevará a cabo este sábado 14 de marzo a las 09:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión de Claro Sports arrancará 10 minutos antes, a las 08:50 horas.

¿Dónde ver en vivo el AEL Limassol vs Omonia Aradippou en México?

Si te encuentras en México, en Claro Sports puedes seguir este partido entre AEL Limassol y Omonia Aradippou, así como el resto de los encuentros en casa del equipo de Guillermo Ochoa durante lo que resta de la temporada. Nuestra multiplataforma te ofrece la transmisión en directo a través de la señal de televisión, el sitio web y el canal de YouTube, con una cobertura completa y acceso desde cualquier dispositivo para territorio mexicano.

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