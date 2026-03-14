Posibles alineaciones del América vs Tolima por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden informarse de todos los datos previos sobre el juego entre América de Cali y Deportes Tolima.

América de Cali vs Deportes Tolima, previa | Claro Sports

La jornada 11 del Fútbol Profesional Colombiano sigue con sus emociones. América de Cali hace las veces de local en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para enfrentar al Deportes Tolima. Un duelo de equipos que se encuentran dentro de los primeros ocho lugares, pero que querrán tres puntos para consolidarse dentro del mismo.

Posible alineación del América de Cali para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría América: Jorge Soto; Luis Mina, Nicolás Hernández, Danny Rosero, Omar Bertel; Darwin Machis, José Cavadía, Rafael Carrascal, Tilman Palacios; Yeison Guzmán y Daniel Valencia. DT: David González.

Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Cristián Arrieta, Anderson Angulo, Juan José Mera, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres; Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver al América vs Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la jornada 11 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, tendrá su pitazo inicial este domingo 15 de marzo a partir de las 4:10 p.m. (hora COL). El cotejo se podrá ver en la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del América de Cali:

09.03.2026 | Pasto 2-0 América | Fecha 10.

05.03.2026 | América 2-1 Bucaramanga | Fase preliminar Copa Sudamericana.

28.02.2026 | Alianza 0-3 América | Fecha 9.

22.02.2026 | América 3-0 Jaguares | Fecha 8.

Últimos partidos del Deportes Tolima:

11.03.2026 | Tolima 2-0 O’Higgins | Partido de vuelta fase 3 Copa Libertadores.

04.03.2026 | O’Higgins 1-0 Tolima | Partido de ida fase 3 Copa Libertadores.

01.03.2026 | Tolima 1-0 Nacional | Fecha 9.

26.02.2026 | Tolima 0-1 Táchira | Partido de vuelta fase 2 Copa Libertadores.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena).

Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).

Roberto Padilla (Atlántico). Asistente 2: Daniel Alzate (Caldas).

Daniel Alzate (Caldas). Cuarto árbitro: Luis Delgado (Valle del Cauca).

Luis Delgado (Valle del Cauca). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Ferney Ossa (Antioquia).

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