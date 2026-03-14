Resultados de loterías Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 13 de marzo de 2026
Todo el conglomerado de los números ganadores de este viernes, los encuentra en Claro Sports Colombia.
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En Claro Sports Colombia sabemos que todo lo que suceda con los chances y las loterías es importante para gran parte de la población. Por tal motivo les traemos todos los números ganadores de este viernes 13 de marzo del 2026.
MiLoto
MiLoto 24 07 23 20 27
Lotería de Medellín
Medellín 7048 – Serie 043 – La 5ta 3
Lotería de Santander
Lotería de Santander 4374 – Serie 001 – La 5ta 1
Lotería de Risaralda
Risaralda 3478 – Serie 228 – La 5ta 8
Dorado
Mañana 2532 – La 5ta 7 – Tarde 9302 – La 5ta 5
Culona
Día 6270 – Noche 9460
Astro Sol
8289 -Signo Cáncer
Astro Luna
8097 – Signo Cáncer
Pijao de Oro
1800 – La 5ta 0
Paisita
Día 7973 – La 5ta 6 – Noche 8955
Chontico
Día 0191 – La 5ta 1 – Noche 4487 – La 5ta 6
Cafeterito
Tarde 7694 – La 5ta 6 – Noche 3222 – La 5ta 3
Sinuano
Día 3862 – La 5ta 5 – Noche 3278 – La 5ta 5
Cash Three
Día 450 – Noche 334
Play Four
Día 1943 – Noche 6652
Samán
Día 2462
Caribeña
Día 1631 – La 5ta 7 – Noche 1046
Motilón
Tarde 7418 – La 5ta 1 – Noche 2914 – La 5ta 9
Fantástica
Día 1375 – La 5ta 9 – Noche 5898 – La 5ta 8
Antioqueñita
Día 9547 – La 5ta 1 – Tarde 9259 – La 5ta 6
Wn 4
7879
Evening
2325