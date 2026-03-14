Resultados de loterías Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 13 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Todo el conglomerado de los números ganadores de este viernes, los encuentra en Claro Sports Colombia.

Resultados. - Lotería de Medellín.
Resultados. – Lotería de Medellín.

En Claro Sports Colombia sabemos que todo lo que suceda con los chances y las loterías es importante para gran parte de la población. Por tal motivo les traemos todos los números ganadores de este viernes 13 de marzo del 2026.

MiLoto

MiLoto 24 07 23 20 27

Lotería de Medellín

Medellín 7048 – Serie 043 – La 5ta 3

Lotería de Santander

Lotería de Santander 4374 – Serie 001 – La 5ta 1

Lotería de Risaralda

Risaralda 3478 – Serie 228 – La 5ta 8

Dorado
Mañana 2532 – La 5ta 7 – Tarde 9302 – La 5ta 5

Culona
Día 6270 – Noche 9460

Astro Sol
8289 -Signo Cáncer

Astro Luna
8097 – Signo Cáncer

Pijao de Oro
1800 – La 5ta 0

Paisita
Día 7973 – La 5ta 6 – Noche 8955

Chontico
Día 0191 – La 5ta 1 – Noche 4487 – La 5ta 6

Cafeterito
Tarde 7694 – La 5ta 6 – Noche 3222 – La 5ta 3

Sinuano
Día 3862 – La 5ta 5 – Noche 3278 – La 5ta 5

Cash Three
Día 450 – Noche 334

Play Four
Día 1943 – Noche 6652

Samán
Día 2462

Caribeña
Día 1631 – La 5ta 7 – Noche 1046

Motilón
Tarde 7418 – La 5ta 1 – Noche 2914 – La 5ta 9

Fantástica
Día 1375 – La 5ta 9 – Noche 5898 – La 5ta 8

Antioqueñita
Día 9547 – La 5ta 1 – Tarde 9259 – La 5ta 6

Wn 4
7879

Evening
2325

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