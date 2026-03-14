Resultados de loterías Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 13 de marzo de 2026

Todo el conglomerado de los números ganadores de este viernes, los encuentra en Claro Sports Colombia.

Resultados. – Lotería de Medellín.

En Claro Sports Colombia sabemos que todo lo que suceda con los chances y las loterías es importante para gran parte de la población. Por tal motivo les traemos todos los números ganadores de este viernes 13 de marzo del 2026.

MiLoto

MiLoto 24 07 23 20 27

Lotería de Medellín

Medellín 7048 – Serie 043 – La 5ta 3

Lotería de Santander

Lotería de Santander 4374 – Serie 001 – La 5ta 1

Lotería de Risaralda

Risaralda 3478 – Serie 228 – La 5ta 8

Dorado

Mañana 2532 – La 5ta 7 – Tarde 9302 – La 5ta 5

Culona

Día 6270 – Noche 9460

Astro Sol

8289 -Signo Cáncer

Astro Luna

8097 – Signo Cáncer

Pijao de Oro

1800 – La 5ta 0

Paisita

Día 7973 – La 5ta 6 – Noche 8955

Chontico

Día 0191 – La 5ta 1 – Noche 4487 – La 5ta 6

Cafeterito

Tarde 7694 – La 5ta 6 – Noche 3222 – La 5ta 3

Sinuano

Día 3862 – La 5ta 5 – Noche 3278 – La 5ta 5

Cash Three

Día 450 – Noche 334

Play Four

Día 1943 – Noche 6652

Samán

Día 2462

Caribeña

Día 1631 – La 5ta 7 – Noche 1046

Motilón

Tarde 7418 – La 5ta 1 – Noche 2914 – La 5ta 9

Fantástica

Día 1375 – La 5ta 9 – Noche 5898 – La 5ta 8

Antioqueñita

Día 9547 – La 5ta 1 – Tarde 9259 – La 5ta 6

Wn 4

7879

Evening

2325

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