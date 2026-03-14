China vs Canadá, en vivo final del curling por equipos en silla de ruedas: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

No te pierdas la definición de la medalla de oro entre dos de las potencias paralímpicas en Milano Cortina 2026

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 continúan en Claro Sports. La final por la medalla de oro en el curling en silla de ruedas por equipos mixtos enfrenta a China, campeona defensora tras su título en Beijing 2022, contra Canadá, que llega invicta al partido decisivo en el Cortina Curling Olympic Stadium. Después de las semifinales, donde los canadienses superaron 8-7 a Corea y los chinos derrotaron 7-6 a Suecia, ambos equipos vuelven a encontrarse tras el duelo previo del torneo que terminó 9-4 a favor de los norteamericanos.

La definición del oro paralímpico promete un cierre intenso en Milano Cortina 2026. Sigue cada end, cada lanzamiento y las decisiones estratégicas en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports para toda Latinoamérica y no te pierdas el desenlace de este enfrentamiento por el título paralímpico.

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