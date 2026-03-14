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Posibles alineaciones del Jaguares vs Independiente Medellín por Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del juego entre Jaguares y Deportivo Independiente Medellín.

Jaguares vs Deportivo Independiente Medellín, previa fecha 11 Liga BetPlay 2026-I
Jaguares vs Independiente Medellín, previa | Claro Sports

Siguen las acciones de la fecha número 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Jaguares de Córdoba recibe en su casa, el Estadio Jaraguay de Montería, al Deportivo Independiente Medellín. Dos equipos que están muy comprometidos en la tabla de posiciones de cara a una clasificación a las instancias finales.

Posible alineación del Jaguares para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Mauricio Castaño; Royscer Colpa, Johan Hinestroza; Duván Rodríguez, Yairo Moreno, Kahiser Lenis y Andrés Rentería. DT: Gustavo Florentín.

Posible alineación del Independiente Medellín para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así formaría DIM: Salvador Ichazo; Kevin Mantilla, Málcom Palacios, Marlon Balanta; Esneyder Mena, Diego Moreno, Alexis Serna, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Enzo Larrosa y Francisco Fydriszweski. DT: Alejandro Restrepo.

¿Cómo y dónde ver Jaguares vs DIM por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la jornada 11 en el Estadio Jaraguay de Montería, tendrá su pitazo inicial este domingo 15 de marzo a partir de las 6:20 p.m. (hora COL). El cotejo se podrá ver en la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Jaguares de Córdoba:

Últimos partidos del Deportivo Independiente Medellín:

¿Quiénes son los árbitros del juego?

  • Árbitro central: Sebastián Toro (Caldas).
  • Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte de Santander).
  • Asistente 2: Johan Castro (Bogotá).
  • Cuarto árbitro: William Crawford (Córdoba).
  • VAR: Heider Castro (Bogotá).
  • AVAR: Gustavo Cortés (Bogotá).

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