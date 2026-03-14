Posibles alineaciones del Jaguares vs Independiente Medellín por Liga BetPlay 2026-I
En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del juego entre Jaguares y Deportivo Independiente Medellín.
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Siguen las acciones de la fecha número 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Jaguares de Córdoba recibe en su casa, el Estadio Jaraguay de Montería, al Deportivo Independiente Medellín. Dos equipos que están muy comprometidos en la tabla de posiciones de cara a una clasificación a las instancias finales.
Posible alineación del Jaguares para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Carlos Ordóñez, Carlos Henao, Mauricio Castaño; Royscer Colpa, Johan Hinestroza; Duván Rodríguez, Yairo Moreno, Kahiser Lenis y Andrés Rentería. DT: Gustavo Florentín.
Posible alineación del Independiente Medellín para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría DIM: Salvador Ichazo; Kevin Mantilla, Málcom Palacios, Marlon Balanta; Esneyder Mena, Diego Moreno, Alexis Serna, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Enzo Larrosa y Francisco Fydriszweski. DT: Alejandro Restrepo.
¿Cómo y dónde ver Jaguares vs DIM por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
Este duelo, válido por la jornada 11 en el Estadio Jaraguay de Montería, tendrá su pitazo inicial este domingo 15 de marzo a partir de las 6:20 p.m. (hora COL). El cotejo se podrá ver en la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.
Últimos partidos de Jaguares de Córdoba:
- 09.03.2026 | Llaneros 2-0 Jaguares | Fecha 16.
- 04.03.2026 | Fortaleza 2-1 Jaguares | Fecha 10.
- 28.02.2026 | Jaguares 0-2 Junior | Fecha 9.
- 22.02.2026 | América 3-0 Jaguares | Fecha 8.
Últimos partidos del Deportivo Independiente Medellín:
- 12.03.2026 | DIM 2-1 Juventud | Partido de vuelta fase 3 Copa Libertadores.
- 05.03.2026 | Juventud 1-1 DIM | Partido de ida fase 3 Copa Libertadores.
- 28.02.2026 | DIM 1-2 Bucaramanga | Fecha 9.
- 24.02.2026 | DIM 0-0 Liverpool | Partido de vuelta fase 2 Copa Libertadores.
¿Quiénes son los árbitros del juego?
- Árbitro central: Sebastián Toro (Caldas).
- Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte de Santander).
- Asistente 2: Johan Castro (Bogotá).
- Cuarto árbitro: William Crawford (Córdoba).
- VAR: Heider Castro (Bogotá).
- AVAR: Gustavo Cortés (Bogotá).