Isaac del Toro, en vivo la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro recuperó el liderato de la clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026 con 23 segundos de ventaja tras la etapa 5

La cara nueva del ciclismo mexicano | JOSE JORDAN / AFP

57 km | Richard Caparaz toma protagonismo. Su ritmo es superior al resto. Por ahora, su estrategia es igualar lo que hizo ayer Michael Valgren

59 km | Gregor Mühlberger toma la ventaja. El pedalista austriaco se separa de la fuga.

60 km | La diferencia se reduce a 1 minuto y 18 segundos. Los ciclistas comienzan el ascenso.

62 km | Isaac del Toro presume la maglia azzurra, la indumentaria que distingue al actual líder de la competencia. El mexicano se encuentra con otros de sus compañeros del UAE Team Emirates XRG. Los ciclistas ya están en el área con el premio de montaña. La diferencia se ha reducido, pese a la subida. Hay un tiempo de 1 minuto y 37 segundos. Se nota que hoy es la etapa clave para ganar la competencia.

63 km | A esta altura de la carrera, el pelotón está a 1 minuto y 41 segundos. Nos acercamos a Camerino, espacio un con declive que tiene una bonificación.

64 km | Isaac del Toro aparece entre los primeros cinco del pelotón grande. El mexicano voltea hacia atrás y parece que busca con la mirada a Kevin Vermaerke, un elemento importante para su estrategia. Su compañero recibe la asistencia médica mientras continúa con el pedaleo.

66 km | El ciclista de UAE Team Emirates XRG, Kevin Vermaerke, queda atrás del pelotón. Esto es importante porque parecía ser uno de los escuderos de Isaac del Toro.

67 km | ¡Kevin Vermaerke cae! El ciclista no pudo tomar la curva y por poco sufre un accidente peor. Recibe la asistencia tras un golpe en una barda que lo tiró al suelo. Parece que continuará en el camino.

68 km | Debido a que la velocidad ha aumentado entre los ciclistas, los kilómetros pasan cada vez más rápido. La estrategia será clave para que los principales no queden con los pulmones vacíos tras el esfuerzo.

71 km | Recordemos que ayer, Julian Alaphilippe no pudo capitalizar su esfuerzo para irse en la fuga. Esta vez tiene una estrategia distinta debido a que prefiere permanecer más cerca de Isaac del Toro, uno de los favoritos para esta etapa 6.

72 km | La zona del descenso continúa. Parece que los ciclistas quieren romper el pelotón al imprimirle más velocidad al pedaleo. El pelotón está a 1 minuto y 56 segundos. Se recortan las diferencias. Todo el equipo de Isaac del Toro busca meterse dentro de los primeros del grupo grande.

75 km | Tendremos que ponerle atención al pedaleo de Julian Alaphilippe. El ritmo del ciclista francés se mantiene como uno de los mejores en el pelotón.

76 km | Hay una zona de descensos y subidas, suficiente para que la velocidad promedio aumente. Pese a que todavía hay una fuga que comanda la carrera, el pelotón ya está a 2 minutos y 18 segundos.

78 km | Al principio de la carrera, cuando nos encontrábamos a 140 kilómetros de la meta, la fuga fue comandada por Gregor Mühlberger, Vincenzo Albanese, Clément Braz Afonso, Filippo Ganna, Walter Calzoni, Timo Kielich y Guillermo Thomas Silva.

79 km | La temperatura se encuentra en 13 grados y todo parece indicar que podría descender conforme pase la tarde. El viento de las montañas podría afectar el desempeño de algunos ciclistas. Por ahora, no se asoma la lluvia.

80 km | El pelotón llega a una zona de ascenso. Falta mucho, pero este punto podría marcar una tendencia de cara al cierre.

81 km | La carrera se fraccionó en al menos cinco segmentos. Hay un grupo que domina el recorrido con Isaac del Toro incrustado como uno de los favoritos para llevarse esta sexta etapa.

84 km | Comienza la parte decisiva de esta etapa. Vemos que el pelotón se encuentra a 3 minutos y 20 segundos. Por ahora, la situación luce ligeramente tranquila a la espera de algún ataque decisivo.

¿Cómo va Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026?

El mexicano Isaac del Toro vive un gran momento en la Tirreno-Adriático 2026 tras la disputa de la quinta etapa. El corredor del UAE Team Emirates XRG firmó una actuación sólida en la jornada de 184 kilómetros entre Marotta-Mondolfo y el Santuario Beato Sante, donde respondió a los ataques de varios rivales directos en el ascenso final. Su ritmo en los kilómetros decisivos le permitió mantenerse con los favoritos y cerrar con un potente sprint para cruzar la meta en el segundo lugar, solo por detrás del danés Michael Valgren.

Ese resultado le permitió recuperar el liderato de la clasificación general. Del Toro ahora encabeza la carrera con un tiempo acumulado de 20:10:40, con 23 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Pellizzari y 34 segundos sobre el estadounidense Matteo Jorgenson. A falta de dos etapas para el final, el mexicano se coloca nuevamente como el principal candidato al título, confirmando su gran nivel en una de las pruebas más importantes del calendario previo al Giro de Italia.

Perfil de la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026

La etapa entre San Severino Marche y Camerino presenta uno de los perfiles más exigentes de la Tirreno-Adriático 2026. Desde los primeros kilómetros el terreno es quebrado, lo que favorece ataques tempranos y la formación de una escapada en las carreteras de la región de Las Marcas. A lo largo del recorrido el pelotón deberá enfrentarse a múltiples ascensos que irán desgastando las piernas antes de llegar al momento clave de la jornada.

Entre las dificultades destaca la subida a Sassoletto, un largo ascenso de 13 kilómetros con una pendiente media del 7%, donde los escaladores podrían seleccionar el grupo. En total, la etapa supera los 4,000 metros de desnivel acumulado y se resolverá en un circuito final en Camerino que incluye la explosiva ascensión a la ciudad, un puerto de 3.2 kilómetros al 9% que podría provocar ataques decisivos y definir la carrera en los kilómetros finales.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026?

La sexta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se corre hoy sábado de marzo y comienza a partir de las 03:45 horas (tiempo del centro del país), sin embargo la transmisión comienza a las 06:00 horas a través de ESPN. Además de la transmisión televisiva, en Claro Sports llevaremos todos los detalles de la actuación del ciclista mexicano Isaac del Toro con nuestro tradicional minuto a minuto, donde podrás mantenerte al tanto de cada movimiento y momento clave de la jornada.

¡Arranca la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026!

Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde les llevaremos todos los detalles de la etapa 6 de la competencia que actualmente lidera el mexicano Isaac del Toro. La etapa entre San Severino Marche y Camerino será la más dura de la Tirreno-Adriático 2026. Desde el inicio, el terreno en Las Marcas favorece ataques y posibles escapadas, antes de afrontar la larga subida a Sassoletto (13 km al 7%). Con más de 4,000 metros de desnivel acumulado, la etapa se decidirá en un circuito final con la explosiva ascensión a Camerino (3.2 km al 9%), donde podrían llegar los ataques decisivos.

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