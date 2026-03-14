Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, Casanare abre sus puertas para la disputa de este partido.

Posibles formaciones del Pereira Vs Águilas Doradas / Claro Sports.

Este domingo 14 de marzo continúa la actividad en la Liga BetPlay 2026-I en su jornada número 11. Deportivo Pereira jugará parcialmente en Yopal, Casanare por las adecuaciones al Hernán Ramírez Villegas y los problemas de jugar en Armenia. El equipo de Arturo Reyes espera sumar su primera victoria en el campeonato ante Águilas Doradas.

Posible alineación del Deportivo Pereira para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Deportivo Pereira: Jorge Martínez; Eber Moreno, Danilo Ortiz, Jordy Monroy, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Luis Moreno, Felipe Mosquera; Jhon Largacha, Yúber Quiñones y Marco Pérez.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Iván Arboleda: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Diego Hernández, Hernán Lopes, Javier Mena; Frank Lozano, Juan Ávalo, Fabián Charales y Jorge Rivaldo.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Pereira vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas se puede ver en Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 3:.0 p.m. de este domingo 15 de marzo del 2026. En cuanto al seguimiento del duelo en Yopal, Casanare lo puede hacer a través de Claro Sports.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

10.03.2026 | Atlético Bucaramanga 3-0 Deportivo Pereira | Fecha 10.

26.02.2026 | Millonarios 5-1 Deportivo Pereira | Fecha 9.

20.02.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 8.

14.02.2026 | Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 7.

08.02.2026 | Jaguares 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 5.

Últimos partidos del Águilas Doradas

07.03.2026 | Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional.

01.03.2026 | Águilas Doradas 0-0 Internacional de Bogotá.

22.02.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas.

11.02.2026 | Millonarios 1-0 Águilas Doradas.

07.02.2026 | Águilas Doradas 3-2 Cúcuta.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: José Bautista.

Asistente 1: Jorge Sanna.

Asistente 2: Jenny Torres.

Cuarto árbitro: Ferney Trujillo.

VAR: Keiner Jiménez.

AVAR: Juan Holguín.

Lea también: