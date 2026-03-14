Resultado MiLoto hoy, 13 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports se pueden enterar de todos los datos sobre el sorteo del MiLoto para el viernes 13 de marzo.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Llegamos a la mitad del mes de marzo y el MiLoto se sigue llevando todas las mirandas dentro de los juegos de azar en Colombia. Este viernes 13 de marzo se llevo a cabo un nuevo sorteo y en Claro Sports les traemos todos los detalles al respecto.

Resultado de MiLoto este viernes, 13 de marzo de 2026

Números ganadores: 07 – 20 – 23 – 24 – 27.

07 – 20 – 23 – 24 – 27. Nuevo acumulado: $250 millones de pesos.

Resultado MiLoto 13 de marzo | baloto.com

Así se juega MiLoto

La dinámica es bien sencilla y consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 39 para realizar el tiquete de juego. Todas las personas que consigan dos o más aciertos ganarán algo. El premio mayor es un acumulado que va creciendo con cada ocasión en que no cae y le corresponde al jugador que consiga los cinco aciertos.

Procedimiento para cobrar los premios

El procedimiento para reclamar premios dependerá del monto a reclamar, pues la compañía define límites que pueden reclamarse en cualquier punto de venta. No obstante, la idea es garantizar siempre la seguridad del ganador, así que premios de altas sumas de dinero pueden implicar procesos adicionales como reunir documentación o asistir a una oficina especializada.

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