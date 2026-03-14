Bayer Leverkusen vs Bayern Munich, en vivo la Bundesliga 2025/26: resultado y goles de la jornada 26

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Munich por la fecha 26 de la Bundesliga.

Bayer Leverkusen vs Bayern Munich | Claro Sports

Sin duda alguna, el partido más atractivo de esta fecha número 26 de la Bundesliga 2025/26. Bayer Leverkusen hace las veces de local en el BayArena para recibir a nada menos y nada más que el Bayern Munich. Un duelo que enfrenta al líder del campeonato con el sexta en la tabla de posiciones.

Resultado al momento: Bayer Leverkusen – Bayern Munich | Jornada 26 Bundesliga 2025/26

¿A qué hora inicia el Leverkusen vs Bayern Munich, hoy 14 de marzo de 2026?

El juego válido por la fecha número 26 de la Bundesliga 2025-2026 que se llevará a cabo en el BayArena dará inicio a las 9:30 de la mañana, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 8:30 de la mañana.

Alineaciones del Bayer Leverkusen vs Bayern Munich para la jornada 26, al momento

Leverkusen: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Ernest Poku, Aleix García, Ezequiel Fernández, Montrell Culbreath; Martin Terrier, Malik Tilman y Patrik Shick. DT: Kasper Hjulmand.

Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Ernest Poku, Aleix García, Ezequiel Fernández, Montrell Culbreath; Martin Terrier, Malik Tilman y Patrik Shick. Bayern Munich: Sven Ulreich; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz y Nicolas Jackson. DT: Vincent Kompany.

¿Dónde ver el Leverkusen vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido que enfrenta al líder de la liga alemana con el sexto de la clasificación se podrá sintonizar a través de ESPN y Disney+ Premium, en Colombia. Para el territorio mexicano, la transmisión del juego estará disponible en Sky Sports, Sky+ e Izzy.

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