La nieve polemiza etapa 7 de la París-Niza: 47 kilómetros que algunos no querían correr

Jonas Vingegaard, del Team Visma | Lease a Bike, fue uno de los que lideró los rechazos por la disputa de la fracción.

Jonas Vingegaard en la Paris Niza / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP.

Después de lo que fue la histórica victoria de Harold Tejada en la sexta etapa de la Vuelta a París-Niza este viernes 13 de marzo del 2026. El colombiano festejó su primer triunfo en el World Tour, después de 179.3 kilómetros de recorrido entre Barbentane y Apt, las emociones en tierras francesas continuaban para este sábado.

Desde la previa se tenía presupuestado que se disputarán 138.7 kilómetros de recorrido, partiendo desde los Alpes Marítimos hasta Auron, la fracción contemplaba un puerto de segunda, uno de tercera y el último de primera, el más competitivo de la jornada, que dejaría muchas sorpresas o la consolidación de Jonas Vingegaard como el campeón de la competición a falta de una jornada.

Etapa 7 Paris Niza

Comunicado oficial

Sobre las 05:00 de la mañana de Colombia, 04:00 de México los organizadores publicaron en sus canales oficiales que el recorrido había tenido un cambio drástico, la carrera que estaba contemplada de 138 pasaba a solamente 47 y que la meta estaba ubicada ahora en Isola. Cambiando todos los planes de los equipos y ciclistas.

Las negativas a correr

De manera inmediata todo el ambiente que participa de esta edición 84 de la París-Niza comenzó a manifestarse por esta decisión de los organizadores.

“No creo que vaya a haber etapa”, dijo Luca Van Boven, quien ha sido designado por el sindicato de ciclistas CPA para asesorar a los organizadores, a Sporza.“El panorama no es muy alentador; hay nieve justo antes de Isola”, agregó.

Jonas Vingegaard se pronunció en desacuerdo a correr este sábado por las condiciones climáticas: “Tenemos muchas ganas de competir, pero no creemos que podamos llegar a la meta. Está nevando; sería demasiado peligroso. Seguimos pensando que si pudieran organizar una carrera con la meta 10 o 20 kilómetros antes, sería posible. No queremos poner a nadie en peligro, y creo que sería demasiado peligroso llegar hasta la meta”.

“Si ASO (organizador de la prueba), realmente quiere llegar hasta el final, yo diría que no. Pero si están dispuestos a adaptarse y decir que podemos parar antes de que nieve, entonces podemos hacerlo”, puntualizó el líder, parcial, de la clasificación general de la París-Niza a Sporza.

Jasper Stuyven, de Soudal Quick-Step, también habló con el mismo medio y se refirió a la situación: “No le estoy dando demasiadas vueltas. Ya veremos al llegar. No es que tengamos que afrontar un descenso peligroso. No será agradable pedalear con frío y lluvia”.

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