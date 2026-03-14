¿Qué pasa con Fidel Escobar? Su situación preocupa en Saprissa y la Selección de Panamá

El zaguero panameño del Deportivo Saprissa todavía no ha tenido minutos oficiales durante el 2026.

El defensor sigue recuperándose | Fuente: @SaprissaOficial

El defensor panameño Fidel Escobar atraviesa un inicio de año particular en el fútbol costarricense. El zaguero del Deportivo Saprissa todavía no ha tenido minutos oficiales durante el 2026, una situación que ha generado comentarios en torno a su estado físico y su ritmo competitivo.

Durante las últimas semanas, el defensor ha continuado con su proceso de recuperación tras los problemas físicos que lo afectaron en los meses recientes. Su ausencia en varios encuentros del torneo local ha sido evidente, especialmente considerando su peso dentro de la estructura defensiva del equipo.

El entrenador del conjunto morado, Hernán Medford, se refirió públicamente a la situación del futbolista en conferencia de prensa. Allí explicó cómo avanza el proceso de recuperación del jugador panameño. “Fidel Escobar está en una situación donde va mejorando poco a poco”, comentó el entrenador en conferencia de prensa.

El proceso de recuperación de Fidel Escobar

El técnico también dejó claro que el hecho de que el defensor sea un futbolista habitual en la selección de su país no cambia el manejo dentro del plantel. “No hacemos diferencia con él porque tenga la opción de ir al Mundial”, explicó Medford, quien insistió en que el futbolista deberá ganarse nuevamente sus minutos dentro del equipo.

La ausencia de Escobar está relacionada con una lesión en la espalda que incluso requirió una intervención quirúrgica por una hernia en la columna. Debido a este antecedente, el club ha optado por llevar el proceso de recuperación con cautela para evitar recaídas.

Esta situación ha provocado que el defensor de 31 años se pierda buena parte del Torneo Clausura 2026. Mientras el campeonato avanza, el futbolista continúa trabajando para recuperar su condición física y volver a competir con regularidad.

¿Qué pasará de cara a la Copa del Mundo?

El contexto también adquiere relevancia pensando en la Selección de Panamá. Escobar ha sido un jugador importante dentro del equipo dirigido por Thomas Christiansen durante los últimos ciclos internacionales.

Pese a las dudas sobre su regreso a las canchas, el técnico del Saprissa dejó un mensaje de respaldo hacia el defensor panameño. “Él se gana los minutos que juega y ojalá tenga la oportunidad de ir a la Copa del Mundo porque se lo merece”, afirmó el entrenador.

El seleccionado de Panamá, que estará disputando su segunda cita mundialista de la historia, quedó en el Grupo L junto a Inglaterra, que es cabeza de serie, la poderosa selección de Croacia y con los africanos de Ghana.

Te puede interesar