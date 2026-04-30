Algodoneros Unión Laguna vs Saraperos de Saltillo, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

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El Clásico de Coahuila sube de intensidad en el Estadio Francisco I. Madero, donde los Saraperos de Saltillo recibirán a los Algodoneros de Unión Laguna en un duelo que mantiene la serie empatada. En este enfrentamiento, el orgullo regional y la jerarquía de ambas novenas estarán en juego en un escenario que promete emociones de principio a fin.

Los dos equipos llegan con la intención de tomar ventaja en la serie y dar un paso importante en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, en un choque que ha generado gran expectativa entre los aficionados. Sigue todas las acciones a través de la multiplataforma de Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Algodoneros Unión Laguna vs Saraperos de Saltillo hoy 30 de abril?

El partido entre Saraperos de Saltillo y Algodoneros de Unión Laguna está programado para iniciar a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Francisco I. Madero.

¿Dónde ver en vivo el Algodoneros Unión Laguna vs Saraperos de Saltillo de la Liga Mexicana de Béisbol?

El tercer juego de la serie, así como toda la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, podrá seguirse en vivo a través de la señal de Claro Sports, que llevará la cobertura completa del encuentro.

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