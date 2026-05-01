Raúl Zúñiga sufre fractura de clavícula y se pierde el Clásico Capitalino con el América

El delantero del América, Pantera Zúñiga tuvo que ser intervenido y se perderá el Clásico Capitalino ante Pumas de la Liguilla

Raúl Zúñiga sufre lesión que lo deja fuera ante Pumas | Imago 7

El Club América recibió un golpe inesperado en la antesala del Clásico Capitalino, luego de confirmarse la lesión del delantero colombiano Raúl Zúñiga, quien sufrió una fractura de clavícula durante un entrenamiento del equipo previo al partido del domingo 3 de mayo ante Pumas de la Liguilla del Clausura 2026.

A través de un comunicado oficial, el conjunto azulcrema informó que el atacante tuvo un choque accidental durante la práctica del jueves 30 de abril, lo que derivó en una fractura en la clavícula izquierda. Debido a la naturaleza de la lesión, Zúñiga tuvo que ser sometido a un procedimiento quirúrgico, quedando ahora bajo seguimiento médico para su recuperación.

Aunque el club no precisó un tiempo estimado de baja, sí dejó claro que el regreso del jugador dependerá de su evolución, lo que, en principio, lo dejaría fuera al menos durante la primera ronda de la Liguilla del Clausura 2026.

La ausencia del colombiano representa un contratiempo para el técnico André Jardine, quien pierde una opción en el ataque en un momento clave de la temporada. Durante el Clausura 2026, Zúñiga había comenzado a tener mayor participación dentro del equipo, principalmente como relevo, aportando frescura en la ofensiva. En total, disputó 15 encuentros, aunque su producción se limitó a un gol.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador… pic.twitter.com/wHroiQDdem — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

El panorama se complica aún más para el América, que ya contaba con otras bajas importantes de cara al compromiso ante Pumas UNAM. Entre ellas destacan la ausencia del guardameta Luis Ángel Malagón por lesión, así como la de Israel Reyes, quien fue convocado a la selección mexicana.

Ante este escenario, Jardine deberá realizar ajustes en su alineación para encarar uno de los partidos más exigentes, en el que el América buscará mantenerse competitivo pese a las ausencias en su plantilla y seguir peleando

Te puede interesar: