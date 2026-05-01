Independiente Medellín vs Cusco en vivo Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 3

El ‘Poderoso de la Montaña’ tendrá que hacerse fuerte en casa y sumar de a tres ante el equipo peruano, que viene de dos derrotas al hilo.

Independiente Medellín vs Cusco en vivo

¿A qué hora inicia el Independiente Medellín vs Cusco hoy 30 de abril de 2026?

El partido entre el equipo colombiano y el peruano dará comienzo a partir de las 9:00 p.m., en el Atanasio Girardot.

Alineaciones del Independiente Medellín vs Cusco para la jornada 3, al momento

Así formará Independiente Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, José Ortiz, Daniel Londoño; Frank Fabra, Halam Loboa, Alexis Serna, Daniel Cataño; Francisco Chaverra, Yony González y Francisco Fydriszewski.

Así formará Cusco: Díaz; Fuentes, Ampuero, Zevallos, Rui Dias; Valenzuela, Soto, Carabajal; Silva, Manzaneda y Callejo.

¿Dónde ver el Independiente Medellín vs Cusco en vivo? Canales de TV y streaming online

Todas las emociones de este partido las podrá seguir a través de la transmisión del canal ESPN. También lo puede observar en la plataforma por suscripción de streaming Disney + Premium.

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