Elijah vence a Frankie Kazarian tras guitarrazo en el Guitar Strap Match

El ganador fue más rápido al momento de tocar las esquinas y reventar el instrumento musical en su rival para quedarse con la victoria

Elijah derrotó a Frankie Kazarian en un Guitar Strap Match que comenzó detrás del escenario y terminó dentro del ring del TNA Wrestling, bajo una estipulación sin descalificaciones ni conteo fuera del cuadrilátero. Ambos competidores quedaron unidos por una correa de guitarra y la victoria solo podía llegar cuando uno de ellos tocara los cuatro esquineros de forma consecutiva.

El combate inició con Kazarian al retirar parte de la correa y lanzar su chaqueta contra Elijah. Después, ambos llevaron la lucha por la zona detrás del escenario, donde Elijah arrojó a su rival contra varios objetos, mientras Kazarian respondió con golpes al cuerpo. El castigo continuó cuando Kazarian colocó gel antibacterial en los ojos de Elijah y atrapó su brazo con una puerta en repetidas ocasiones.

Elijah encontró reacción al lanzar una escalera contra Kazarian y colocarlo sobre un carrito. Luego lo impulsó contra cajas y estuches antes de cargarlo sobre el hombro para llevarlo hacia la rampa. Kazarian terminó por caer hacia la zona de entrada y ambos llegaron al cuadrilátero, donde comenzó la búsqueda por tocar los cuatro esquineros.

Ya en el ring, Elijah tocó dos esquinas, pero Kazarian lo frenó antes de llegar a la tercera. El propio Kazarian sacó una guitarra de debajo del ring y usó la camisa de Elijah para aplicarle un Chokehold. La respuesta de Elijah llegó con una patada al rostro, antes de enviar a Kazarian de cabeza contra las escaleras metálicas y luego contra la barrera de protección.

De regreso en el cuadrilátero, Elijah derribó a Kazarian sobre la lona, subió a la tercera cuerda y lo obligó a “Walk with Elijah”. Después conectó un Sunset Flip Bomb y volvió a recorrer el ring. Elijah tocó tres esquineros, pero Kazarian lo detuvo antes del cuarto al golpearlo con la correa de guitarra.

Kazarian mandó a Elijah por encima de la tercera cuerda, aunque terminó arrastrado hacia fuera del ring. Desde ahí, atacó con la correa sobre la espalda y el pecho de su rival, antes de caer con un Legdrop en el borde del apron. El dominio de Kazarian siguió en el ring con un Chicken Wing Chokehold, movimiento que frenó a Elijah cuando ya había tocado tres esquinas.

Kazarian buscó llevar a Elijah a “Walk with the King”, pero recibió un Knee-Strike que cambió el ritmo del cierre. El castigo siguió con un Backstabber de Kazarian, quien inició su propio recorrido por los esquineros y llegó a tres toques. Elijah lo revirtió en el intento por llegar al cuarto esquinero y la correa de guitarra terminó rota durante la acción.

En la secuencia final, Elijah aplicó The Highway Man’s Farewell y comenzó una nueva cuenta por las esquinas del ring. Tocó tres esquineros mientras Kazarian intentó impedir el último movimiento. Elijah tomó la guitarra, la estrelló contra la cabeza de Kazarian y tocó el cuarto esquinero para asegurar la victoria en el Guitar Strap Match.

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