TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 30 de abril

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Claro Sports es la casa de la mejor lucha del mundo: el TNA Wrestling Impact. Este jueves 20 de abril te llevaremos la actividad de este día con múltiples batallas que llaman la atención por el nivel de los luchadores y por la rivalidad que existe en las distintas batalla que se vivirán este noche, además del Título Internacional del TNA que está en juego esta noche entre Mustafa Ali y Adam Brooks.

La noche empezará muy movida y no solo por la música, ya que Elijah y Frankie Kazarian se verán las caras en el Guitar Strap Match. Después se dará paso a un capítulo más de la rivalidad del The Knockouts división que enfrentan a Mara Sadé, Allie y Rosemary contra Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore.

En las batalla de cara a cara, Jeff Hardy se enfrenta a Vincent, un combate que cada vez va ganando mayor relevancia desde que se enfrentaron en Sacrifice 2026. Por otra parte, Mr. Elegance se verá las caras con Home Town Man, en un intenso duelo de poder a poder sobre el cuadrilátero.

Por último y no menos importante, en la pelea por el título internacional del TNA, Mustafa Ali se verá las cara con Adam Brooks, quien busca arrebatarle el cinturón de campeón después de lanzar su desafío abierto para todos.

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