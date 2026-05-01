Jugando Claro, en vivo | Jueves 30 de abril

En Jugando Claro se realiza el analiza el posible sexto Mundial de Memo Ochoa, la renovación del Tri y el arranque de la Liguilla

Jugando Claro regresa con un análisis puntual de los temas que marcan la agenda del fútbol mexicano, encabezados por la posible participación de Guillermo Ochoa en su sexto Mundial y lo que podría significar su despedida del Tricolor en la Copa del Mundo 2026 y poner punto final a su carrera.

El programa también pone sobre la mesa una de las preguntas clave rumbo al torneo: ¿realmente se ha dado una renovación en la selección mexicana tras Qatar 2022? El debate se centra en las decisiones de Javier Aguirre, la mezcla de experiencia y juventud, así como el rumbo que ha tomado el equipo en la antesala del Mundial.

Liguilla en el foco

Otro de los temas principales es el arranque de la Liguilla del fútbol mexicano, donde se analiza qué equipos llegan en mejor momento y cuáles podrían dar la sorpresa en la fase definitiva del Clausura 2026. El rendimiento reciente, las bajas y el contexto de cada club son parte del análisis.

Jugando Claro se consolida como el espacio de referencia para entender lo más relevante del día, con un enfoque directo, análisis de contexto y debate sobre los momentos clave del fútbol nacional e internacional. Sigue la transmisión en vivo y participa en la conversación sobre los temas que están marcando el rumbo del balompié actual.

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