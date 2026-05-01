Algodoneros viene de atrás y supera a Saraperos en el Clásico de Coahuila

Clásico de Coahuila en la LMB 2026 se define en la novena entrada con triunfo de Algodoneros sobre Saraperos por marcador de 10-9

Algodoneros de Unión Laguna venció 10-9 a Saraperos de Saltillo en el Clásico de Coahuila de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, en un juego que se resolvió en la novena entrada.

Laguna tomó ventaja desde el inicio. En la primera entrada, Edgar Robles abrió con doble y Eguy Rosario se embasó antes de que Mason Martin conectara jonrón. Alfonso Rivas III y Albert Lara también pegaron cuadrangulares para colocar el juego 5-0.

Saltillo respondió en la parte baja. En la misma entrada, Oscar Colás conectó jonrón de dos carreras tras sencillo de Ramón Ríos. En la segunda, los locales armaron un rally con errores defensivos, un doble de Cole Roederer y un jonrón de Chris Carter que les dio la ventaja 8-5.

Saraperos amplió a 9-5 en la cuarta entrada con producción de Ríos y Fernando Villegas, mientras el pitcheo controlaba el juego hasta la mitad.

Laguna descontó en la quinta con elevado de sacrificio de Albert Lara que llevó una carrera al plato. El juego se mantuvo 9-6 hasta la séptima entrada. En ese inning, Laguna cambió el rumbo. Albert Lara y Alfonso Rivas III se embasaron, y después Isan Díaz conectó jonrón por el jardín derecho para empatar el juego 9-9.

En la octava entrada, Laguna tomó la ventaja. Eguy Rosario y Edgar Robles conectaron sencillos consecutivos, y Emmanuel Rivera impulsó la carrera del 10-9 con imparable al jardín izquierdo.

El relevo sostuvo el resultado. En la novena alta, Kazuki Yabuta permitió tráfico con base y pelotazo, pero retiró a los siguientes bateadores. En la novena baja, Matt Foster enfrentó a la parte media del orden y retiró a Chris Carter y Drew Stankiewicz por la vía del ponche antes de que Alex Mejía fuera dominado con elevado al jardín central.

Algodoneros aseguró el resultado en el cierre del juego y se llevó el Clásico de Coahuila con marcador de 10-9.

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