Guastatoya vs Municipal, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo el partido a través del streaming de Clarosports.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida a la transmisión por streaming del partido entre Guastatoya vs Municipal, válido por la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Guastatoya terminó en el séptimo lugar con 31 puntos, producto de ocho triunfos, siete empates y siete derrotas. El equipo dirigido por Pablo Centrone cumplió su primer objetivo al asegurar la permanencia y lo hizo con autoridad, tras golear 4-0 a Marquense en su última presentación. Por su parte, Municipal finalizó en la segunda posición con 38 unidades, gracias a once victorias, cinco empates y seis caídas. El equipo de Mario Acevedo fue el que más puntos sumó en la temporada y ahora intentará confirmar su condición de favorito en la liguilla

¿A qué hora inicia la transmisión del Guastatoya vs Municipal hoy jueves 30 de abril?

El encuentro entre los equipos de Guastatoya y el Municipal está pautado para el jueves 30 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos, hogar del equipo ‘pecho amarillo’.

Guastatoya vs Municipal: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Municipal está programado para el jueves 30 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de toda la multiplataforma de Claro Sports.

Alineaciones confirmadas del Guastatoya vs Municipal: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Guastatoya : Rubén Escobar; Keyner Agustín, José Almanza, Víctor Armas; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Nelson García; Denilson Sánchez, Víctor Ávalos y Emanuel Yori. DT : Pablo Centrone.

: Rubén Escobar; Keyner Agustín, José Almanza, Víctor Armas; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Nelson García; Denilson Sánchez, Víctor Ávalos y Emanuel Yori. : Pablo Centrone. Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Pedro Altán; José Martínez y Erik López. DT: Mario Acevedo.

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