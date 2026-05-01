Luna de las flores y luna azul, ¿Cómo y cuándo ver las lunas llenas en mayo?

Este tipo de fenómenos que destacan tanto por su belleza como por su significado cultural y astronómico

Todo sobre la Luna de las Flores | Reuters

El cielo nocturno de mayo de 2026 ofrecerá uno de los espectáculos más llamativos del año con la aparición de dos lunas llenas que han captado la atención de aficionados y curiosos. Se trata de la llamada Luna de las Flores y la conocida Luna Azul, fenómenos que destacan tanto por su belleza como por su significado cultural y astronómico.

Ambos eventos son ideales para la observación a simple vista, sin necesidad de equipo especializado, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La combinación de estos dos momentos convierte a mayo en un mes clave para quienes disfrutan de la astronomía o buscan una experiencia diferente bajo el cielo nocturno.

Luna de las Flores: ¿Cuándo y dónde se podrá ver en su punto máximo?

La Luna de las Flores alcanzará su punto máximo durante la primera mitad de mayo de 2026, siendo visible en todo el hemisferio norte, incluyendo México. Este fenómeno podrá observarse a simple vista desde cualquier lugar con cielo despejado, especialmente durante la noche.

El mejor momento para verla será justo después del atardecer, cuando la luna aparece en el horizonte con un tono más cálido, lo que la hace aún más atractiva visualmente. No se requiere telescopio, aunque el uso de binoculares puede mejorar la experiencia.

Luna Azul: ¿Cuándo y dónde se podrá ver en su punto máximo?

La llamada Luna Azul se presentará hacia el final del mes, marcando la segunda luna llena dentro del mismo periodo mensual, un evento que no ocurre con frecuencia. Este fenómeno también será visible en distintas regiones del mundo.

Su punto máximo se podrá apreciar durante la noche, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables, por lo que se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica para disfrutar mejor del espectáculo.

¿Por qué se llaman Luna de las Flores y Azul? Este es su significado

El nombre de Luna de las Flores proviene de antiguas tradiciones indígenas de América del Norte, quienes asociaban esta luna llena con la temporada de floración que caracteriza al mes de mayo. Es un término simbólico que refleja los cambios en la naturaleza.

Por otro lado, la Luna Azul no tiene que ver con un cambio de color en el satélite, sino con un concepto astronómico que se refiere a la segunda luna llena en un mismo mes. Su nombre surge de una expresión popular en inglés que alude a algo poco común.

¿Cuándo son las próximas lunas llenas de 2026? Calendario completo

El calendario de lunas llenas de 2026 incluye varios eventos importantes a lo largo del año, cada uno con nombres tradicionales que dependen de la época y las condiciones naturales.

Entre las más destacadas se encuentran la Luna del Lobo en enero, la Luna de Nieve en febrero, la Luna de Gusano en marzo y la Luna de Fresa en junio, además de otros fenómenos que continúan marcando el ritmo del calendario lunar. Cada uno de estos eventos ofrece una oportunidad única para observar el cielo y conectar con los ciclos naturales.

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