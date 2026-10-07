Argentina vs China, en vivo: transmisión del partido de la Vertex Cup 2026

No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde Londres, a través de la multiplataforma de Claro Sports

La selección sub 17 de Argentina afronta su último compromiso en la Vertex Cup Londres 2026 frente a China, con la intención de cerrar el torneo con otro resultado positivo y llevarse la Copa. La Albiceleste llega a esta jornada después de vencer a México en tanda de penales y superar 3-2 a Tanzania con una anotación en los minutos finales.

Del otro lado, China encara el cierre de su participación con la necesidad de mejorar lo mostrado en sus partidos anteriores y despedirse del certamen con una actuación distinta. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium.

¿A qué hora inicia la transmisión del Argentina vs China hoy 7 de octubre de 2026?

El partido entre China y Argentina se disputará este miércoles 7 de octubre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la tercera jornada de la Vertex Cup London 2026. El torneo ha dejado grandes emociones y esta última jornada del cuadrangular promete ser igual de espectacular.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, servicio disponible para los usuarios que cuenten con la membresía correspondiente.