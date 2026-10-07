¿Egan Bernal se retira? El bombazo que sacudiría al ciclismo profesional

Desde el exterior se empieza a hablar de que posiblemente Bernal esté contemplando el retiro a finales de temporada.

Egan Bernal, en el Giro de Italia 2026. – Luca Bettini, AFP.

Una noticia que llega desde el exterior sacude al ciclismo internacional y al colombiano, pues se empieza a hablar de un presunto retiro de Egan Bernal del ciclismo profesional. Si bien no hay nada confirmado, esto empieza a tomar un peso importante y se da justo cuando hay una ventana abierta en el mercado mundial.

El campeón de un Tour de Francia y un Giro de Italia pone en vilo a sus seguidores y en general al mundo de las bielas, pues esa información llega en un momento inesperado. Desde la ‘Grande Boucle’ de este 2026 no compite, carrera en la cual finalizó en el puesto 20 de la clasificación general. En la actual temporada sus mejores registros son el primer lugar en los Campeonatos Nacionales de Ruta y el segundo en el Tour de los Alpes.

Desde el mes de julio el zipaquireño no entra en las convocatorias del Netcompany Ineos, algo que de cierta forma causa curiosidad. A eso se suma que iba a estar en el Mundial con la Selección Colombia, pero de esas justas también se bajó. Tampoco hay certeza de que esté atravesando algún problema físico por estos días.

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¿Cómo así que Egan Bernal se podría retirar del ciclismo?

Esa primicia la entregó el periodista Daniel Benson, quien sigue de cerca los movimientos del mercado del ciclismo internacional. Él dice que fuentes le han dicho que el colombiano maneja la posibilidad de colgar la bicicleta al final de la temporada. De momento es un rumor que toma fuerza, pues ni el corredor ni su equipo han informado algo en relación a ello.

El dilema es que el contrato de Bernal con el Ineos culmina en diciembre del 2026 y no se ha firmado uno nuevo. Hace unos meses se dijo que existe un acuerdo de palabra para extenderlo por tres años más, pero a la fecha no hay nada oficializado. Si lo del retiro llega a ser cierto, ya habría una explicación de por qué no se ha extendido.

Egan Bernal considers retirement as Filippo Ganna edges close to Netcompany Ineos departure 🇨🇴 🇮🇹 Roglič has a choice between two teams, with one suitor reportedly out of the running https://t.co/OVuWIhQque https://t.co/9ML3k78CIL — Dnlbenson (@dnlbenson) October 7, 2026

Por ahora queda esperar que Egan o el Ineos se pronuncien sobre esta información que tiene al mundo del ciclismo con expectativa, pues el zipaquireño tiene 29 años y aún gasolina en las piernas para seguir pedaleando. Por otro lado, se dice que estaría en el Giro de Lombardía, monumento que es este 10 de octubre.

De confirmarse este hipotético bombazo, sería un golpe inesperado para el ciclismo colombiano, teniendo en cuenta el retiro de Nairo Quintana, otra de las leyendas ‘Cafeteras’ que sí hizo un alto. Recordemos que el boyacense le dijo adiós al deporte de la bielas en el Giro del Emilia hace unos días.

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