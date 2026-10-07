Tanzania vs México, en vivo: transmisión del partido de la Vertex Cup 2026

México sub-17 busca cerrar con victoria su participación en la Vertex Cup London 2026, donde se podría coronar campeón en caso de derrota de Argentina

La Selección Mexicana sub 17 afronta este miércoles 7 de octubre su último compromiso en la Vertex Cup London 2026, donde se medirá ante Tanzania en el SkyEx Community Stadium de Londres. El encuentro representa una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Jürgen Castañeda continúe con su preparación rumbo al Mundial de la categoría en Qatar que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre y donde se medirse ante Rumania, Camerún y Venezuela en el Grupo K.

El Tricolor llega con confianza después de conseguir su primera victoria del torneo ante China por 3-0, con un doblete de Edy Lugo y un tanto de Alberto Cisneros en el tiempo de compensación. En su presentación, México había empatado 2-2 ante Argentina y posteriormente perdió el punto extra en la tanda de penales, por lo que buscará cerrar su participación con otro resultado positivo.

Del otro lado estará una Tanzania que ya demostró su capacidad para competir. El conjunto africano derrotó 1-0 a China en su debut y posteriormente llegó a tener ventaja de 2-0 ante Argentina, aunque terminó perdiendo 3-2. Todo está listo para este último desafío de México Sub-17 en Londres. Acompáñanos en la transmisión en vivo con el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los detalles del partido ante Tanzania.

¿A qué hora inicia la transmisión del Tanzania vs México hoy 7 de octubre de 2026?

El partido entre Tanzania y México se disputará este miércoles 7 de octubre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la tercera jornada de la Vertex Cup London 2026.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, servicio disponible para los usuarios que cuenten con la membresía correspondiente.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Tanzania vs México en la Vertex Cup 2026

México y Tanzania sub 17 se enfrentarán por primera vez en la historia este miércoles en la Vertex Cup London 2026. Al tratarse de selecciones juveniles de distintas confederaciones, no existen registros previos de enfrentamientos oficiales o amistosos entre ambos equipos. Por ello, el duelo en Londres marcará el primer capítulo de su historial.

Debido al formato corto de la Vertex Cup, con tres jornadas por selección, México y Tanzania solamente cuentan con dos resultados previos en el torneo, por lo que no existe un listado de cinco partidos recientes dentro de esta competencia. El Tricolor debutó con un empate 2-2 ante Argentina y perdió el punto extra en penales por 4-3, antes de vencer 3-0 a China. Tanzania, por su parte, derrotó 1-0 a China y posteriormente perdió 3-2 frente a Argentina.

El partido también tendrá importancia para la clasificación de la Vertex Cup London 2026. Antes de la última jornada, Argentina lidera con 5 puntos, seguida por México con 4 y Tanzania con 3. El sistema otorga tres puntos por una victoria en tiempo regular, dos por ganar en penales después de un empate y uno por perder la tanda.

Pos. Selección PJ Pts. GF GC Dif. 1 Argentina 2 5 5 4 +1 2 México 2 4 5 2 +3 3 Tanzania 2 3 3 3 0 4 China 2 0 0 4 -4

México necesita una victoria en tiempo regular para llegar a siete puntos y mantener sus posibilidades de conquistar el torneo. Para terminar como campeón, además, necesita que Argentina no gane su partido ante China. Tanzania, en caso de vencer a México en los 90 minutos, llegaría a seis unidades y obligaría a Argentina a conseguir un resultado positivo ante el conjunto asiático para quedarse con el primer lugar.