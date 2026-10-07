Messi abre el corazón tras su despedida de Argentina: “Sé que tomé la decisión correcta”

El futbolista publicó una nueva carta un día después de decir adiós en el Monumental agradeciendo a su familia, compañeros, técnicos, clubes y aficionados

Messi se despide de Argentina con una nueva carta. | Reuters

Lionel Messi publicó un nuevo mensaje después de disputar su último partido con la selección argentina, una noche que puso punto final a más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Un día después del triunfo 3-0 sobre Benín en el Monumental, el capitán recurrió otra vez a las palabras para agradecer a su familia, compañeros, entrenadores, clubes y aficionados.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi al comienzo de una carta en la que repasó parte del camino que recorrió con Argentina. Su despedida en la cancha llegó este 6 de octubre, con un gol y participación directa en la victoria de su selección.

El delantero también reconoció que cerrar esta etapa no le permitió expresar todo lo que sentía durante el homenaje posterior al partido. “Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, señaló en el mensaje compartido después de su despedida.

Messi había anunciado su retiro de la selección el 31 de agosto mediante una primera carta, en la que explicó que consideraba concluido su ciclo y que quería dar espacio a una nueva generación. Después jugó su último encuentro ante Benín, en una jornada que incluyó homenajes, mensajes de compañeros y un discurso sobre el terreno de juego.

Messi agradece a su familia, compañeros y entrenadores

Uno de los ejes de la carta fue su familia. Messi explicó que su recorrido con Argentina no habría sido posible sin quienes estuvieron a su lado durante los distintos momentos de su carrera, en especial durante las etapas en las que el seleccionado atravesó derrotas y cuestionamientos.

“Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, escribió el futbolista.

También incluyó a compañeros y cuerpos técnicos que formaron parte de su recorrido desde su debut con la selección mayor en 2005. Durante su despedida en el Monumental ya había hablado del valor que tuvo compartir vestidor con distintas generaciones y de la dificultad que representaba dejar ese espacio después de 21 años.

Messi terminó su carrera internacional con 126 goles, de acuerdo con el balance publicado tras el encuentro contra Benín. Su último tanto llegó desde el punto penal en el segundo tiempo de ese partido.

El recuerdo de Diego Maradona en la carta de Messi

En su mensaje, Messi reservó un apartado para Diego Maradona, a quien recordó como una figura que marcó la historia de la selección argentina y como alguien presente en el recorrido que terminó con la conquista del Mundial de Qatar 2022.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar”, escribió Messi, antes de añadir que sentía que Maradona acompañó al equipo tanto en vida como después de su muerte.

La referencia se suma a otras ocasiones en las que el rosarino vinculó los logros recientes de Argentina con la historia de quienes llevaron a la selección a conquistar títulos antes de su generación.

Durante su trayectoria internacional, Messi fue parte de los títulos de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 con la selección mayor. También había conquistado el Mundial sub 20 en 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Messi también agradece a sus clubes y a los aficionados

Otro punto de la carta estuvo dedicado a los clubes en los que jugó mientras formó parte de la selección argentina. Messi agradeció que respetaran sus compromisos internacionales y que le permitieran atender las convocatorias durante las distintas etapas de su carrera.

“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección”, señaló.

El cierre estuvo dirigido a los aficionados que acompañaron a Argentina durante su etapa como internacional. Messi aseguró que extrañará ese vínculo y volvió a agradecer el respaldo que recibió durante los años en los que pasó de las derrotas en finales a conquistar los principales títulos con la Albiceleste. “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó.

La carta apareció después de una noche en la que Argentina venció 3-0 a Benín y el Monumental despidió al futbolista con homenajes dentro y fuera del campo. Lionel Scaloni también habló un día después y aseguró que el equipo deberá continuar sin el jugador que encabezó la etapa más reciente de títulos de la selección.