Peloteando, en vivo | Miércoles 7 de octubre

La actualidad deportiva reúne al Tricolor, la despedida de Messi, el paso invicto de España y la postemporada de MLB

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, repasa este miércoles 7 de octubre las noticias que marcan la agenda. La Selección Mexicana cerró sin victorias su primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez después de caer 2-0 ante Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. El Tricolor terminó esta ventana con empates frente a Colombia y Perú, además de derrotas ante Estados Unidos y el conjunto chileno, en un inicio que también ha dejado dudas alrededor de su producción ofensiva.

Uno de los puntos a revisar será la falta de gol de los delanteros mexicanos, quienes acumulan 360 minutos sin marcar desde la eliminación del Mundial 2026. Los dos tantos del combinado nacional durante esta gira llegaron por medio de Gilberto Mora ante Colombia y Víctor Guzmán contra Perú. El programa también analizará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina después de 21 años, en una jornada en la que la Albiceleste venció 3-0 a Benín en el Monumental y el capitán convirtió desde el punto penal.

La agenda internacional se completa con España, que remontó para derrotar 2-1 a Croacia, alcanzó 43 partidos oficiales consecutivos sin perder y aseguró su lugar en los cuartos de final de la UEFA Nations League. Además, habrá espacio para las Grandes Ligas, donde Dodgers y Padres mantienen abiertas sus respectivas Series Divisionales. Sigue Peloteando y disfruta de la cobertura deportiva de Claro Sports. También puedes unirte a Claro Sports Premium para acceder a más contenidos y transmisiones de Latinoamérica y del deporte internacional.