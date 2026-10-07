Silvana Flores, tras fichar con Como 1907: “Es tiempo de poner a México en las ligas más importantes”

La mediocampista mexicana regresa al fútbol europeo tras su paso por la Liga MX Femenil y afrontará un nuevo reto en la Serie A italiana con el Como 1907

Silvana Flores vuelve al fútbol europeo. La mediocampista mexicana fue anunciada este miércoles 7 de octubre como nueva jugadora del Como 1907 Femminile de Italia, una oportunidad que llega después de su paso por la Liga Femenil en México y de varios meses en los que decidió esperar por una opción que le permitiera regresar al Viejo Continente.

En entrevista exclusiva para Juegan Ellas de AS Claro por W Deportes, Flores explicó que volver a Europa era uno de los objetivos que se había planteado después de cerrar su etapa más reciente en México. La futbolista pasó por Rayadas, Mazatlán, Pachuca y Pumas antes de abrir un nuevo capítulo de su carrera en Italia.

“Ya tenía en mente que quería regresarme a Europa, quería dar ese paso. Tomamos estos meses para buscar opciones y estuvo un poquito estresante cuando empezó la pretemporada de la Liga MX, cuando hicieron muchos fichajes los equipos y cerró la fecha de transferencias. Se hizo muy real, pero estoy muy emocionada y feliz de haber tenido esa paciencia para esperar y que llegara esta oportunidad”, explicó.

Welcome to Como, Silvana Flores! ⚪️🔵



The 2002-born midfielder joins Como 1907 Women from Club Universidad Nacional 🇲🇽



Read the official statement here ➡️ https://t.co/WGajwdLBPC pic.twitter.com/4eJsQN0mBr — Como1907 (@Como_1907) October 7, 2026

Silvana Flores quiere formar parte de la historia del Como

El reto también tiene un componente particular para la seleccionada mexicana, pues llega a un proyecto que afronta su primera campaña en la Serie A. Para Flores, incorporarse en esta etapa representa la posibilidad de acompañar al club en un momento de crecimiento.

“Me causa muchísima emoción. Me encanta que puedo formar parte de la historia de Como, que puedo ser parte del equipo en su primer año en la Serie A. Para mí es increíble que el equipo solo lleva cuatro o cinco años y ha ganado desde la liga más baja de Italia todos los años para por fin llegar a la Serie A. Sí hay expectativas, pero estoy muy emocionada de ser parte de esas expectativas y de esa historia”, señaló.

Sobre lo que puede ofrecer dentro del campo, Flores considera que las características que desarrolló durante su carrera pueden adaptarse al fútbol italiano. Además de su trabajo táctico y técnico, uno de sus objetivos será aumentar su participación en labores ofensivas.

“Tengo muchas experiencias para aportar al equipo. Creo que soy una jugadora que tácticamente es bastante buena y también técnicamente. En una liga donde la táctica y la técnica son tan importantes, siento que voy a llegar bien al equipo. En lo personal soy una jugadora que lucha, corre y mete pata, y siento que siempre hace falta una jugadora así. Ojalá en esta liga pueda aportar más a lo ofensivo; es un objetivo para mí”.

Su etapa en la Liga MX Femenil también dejó herramientas que ahora pretende trasladar a Italia. Flores destacó el dinamismo y la lectura de los segundos balones como aspectos que desarrolló durante su paso por el fútbol mexicano.

“Algo que llevo de México y del estilo de juego de acá es el dinamismo para leer las jugadas y ganar los segundos balones. Es un juego donde hay muchísimos balones disputados y eso me hizo una jugadora más dinámica, que puede leer los botes o dónde va a caer el balón para recuperarlo. También puedo llevar un poco más de dinamismo; siento que en Europa y en Italia es un juego muy táctico y a veces se necesita una jugadora más desequilibrante”.

México, una decisión que marcó su carrera

Nacida en Canadá y formada durante parte de su carrera en Inglaterra, Flores recordó que su relación con México estuvo presente desde la infancia por influencia de su familia. Antes de representar al Tricolor pasó por procesos juveniles de Canadá, pero una convocatoria de la selección mexicana terminó por cambiar su camino.

“Desde chiquita siempre me sentí muy mexicana. Eso viene de mi papá y mi tío, porque crecí con ellos. Siempre me hablaban español e intentaban integrar la cultura mexicana en nuestra vida diaria. Mi mamá, que es canadiense, adora la cultura mexicana y siempre ha estado muy orgullosa de tener hijos mexicanos y esposo mexicano”, recordó.

Su llegada a una concentración con México terminó de definir la decisión. “Cuando fui me enamoré de México, de las jugadoras, del estilo de juego y de Mónica, que era mi entrenadora en la Sub 17. Para mí fue una decisión muy fácil. Me sentí muy arropada por el equipo y el grupo y, uno o dos meses después, fuimos al Mundial Sub 17. Desde ese Mundial, mi decisión de jugar y representar a México fue muy fácil”.

Flores explicó que jugar posteriormente en la Liga MX Femenil también tuvo un significado personal. Además de sumar minutos y asumir diferentes responsabilidades dentro de sus clubes, buscaba acercarse al país que había elegido representar.

“Cuando llegué con la selección no hablaba español y no sentía que era mexicana al 100 por ciento. Yo decía: ‘¿Cómo voy a representar a todo un país sin sentir o saber muchísimo del país, del idioma y de la cultura?’. Para mí era un paso que quería tomar: venir a México, aprender el idioma, vivir aquí, conocer a la gente y saber a quién estoy representando”.

Más información: Silvana Flores habla de igualdad en el fútbol femenil

Después de esa etapa, la mediocampista considera que cuenta con más herramientas para afrontar su regreso a Europa. “México me dio la oportunidad de tener minutos y roles más importantes en mis equipos. Mi llegada a Pumas y estos últimos años me dieron la experiencia y los minutos necesarios para conocerme como jugadora, saber qué puedo aportar, qué nivel tengo y hasta dónde puedo llegar”.

Ahora, la internacional mexicana trasladará ese proceso a Italia con un objetivo que también relaciona con la selección nacional. “Yo sabía que después de ese torneo con Pumas quería irme a Italia. Para mí es muy importante llegar y seguir representando a México, seguir siendo un orgullo para México. Lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que habrá mucha gente viendo este paso a Italia y quiero poner el nombre de México en lo más alto. Lo tomo con mucha responsabilidad, pero también con mucha emoción”.

Flores también celebró el reciente salto de Rebeca Bernal al Manchester United y considera que los movimientos de futbolistas mexicanas hacia otras ligas pueden reflejar el desarrollo que ha tenido el fútbol femenil del país.

“Me dio muchísimo gusto y felicidad ver a Rebeca firmar con Manchester United. Es un orgullo para mí y para todos los mexicanos verla allá. Siento que el nivel aquí en México está creciendo muchísimo, tenemos muchas jugadoras con talento y creo que ya es tiempo de empezar a tomar esos pasos a diferentes ligas y poner el nombre de México en las ligas más importantes”.

Finalmente, Silvana dejó un mensaje para las futbolistas jóvenes que contemplan salir del país para continuar su desarrollo: “Está bien tener miedo, pero no hay que dejar que ese miedo te impida seguir tus sueños. Es mejor fallar intentando que no intentar. Si no funciona, no pasa nada, siempre puedes regresar a México e intentarlo otra vez. Yo he tenido muchas altas y bajas en mi carrera; si me hubiera rendido después de la primera vez que algo no salió bien, cuando me lesioné o cuando no me convocaron, no estaría aquí. No importan las veces que caes o fallas, sino las veces que sigues intentando”.