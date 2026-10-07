No juega en un club desde mayo pasado, y es una de las figuras de la Concacaf Nations League: una curiosidad sin precedentes

Aaron Herrera no juega a nivel clubes desde mayo

Aaron Herrera, en el centro de la polémica

Una auténtica particularidad se está dando en la Concacaf Nations League 2026. Ocurre que Aaron Herrera, lateral derecho de la gran Guatemala de Luis Fernando Tena, disputó los tres partidos de la fase de grupos en un altísimo nivel pese a encontrarse actualmente sin club. El futbolista no arregló su continuidad en el DC United y desde junio que no ve acción a nivel de clubes, una situación que incluso llegó a poner en duda su presencia en la convocatoria para el torneo.

El pasado 26 de mayo, por una nueva jornada de la MLS, Herrera jugó su último partido a nivel clubes. Tras ello, su equipo quedó eliminado, dejó la competencia y el defensor debía renovar o resolver su futuro contractual, ya que su vínculo expiraba el 30 de junio. Sin embargo, no solamente terminó quedándose sin club, sino que tampoco logró alcanzar un acuerdo con otra institución antes del cierre del mercado de pases en agosto.

La situación encendió algunas alarmas pensando especialmente en la Selección. Muchos creyeron que, ante la falta de competencia oficial durante varios meses, Herrera difícilmente podría ser una opción para Luis Fernando Tena, principalmente por la falta de ritmo futbolístico. Pero hubo una suerte de acuerdo entre el jugador y el técnico una vez confirmado que estaría sin club: el lateral se comprometió a entrenarse al máximo durante los meses posteriores y mantenerse en condiciones para responder cada vez que Guatemala lo necesitara.

El resultado de aquella decisión quedó a la vista durante esta Nations League. Lejos de mostrar las consecuencias de llevar varios meses sin disputar encuentros oficiales con un club, Herrera respondió con actuaciones de enorme nivel durante los tres partidos de la fase de grupos. El lateral se mostró firme defensivamente, competitivo desde el aspecto físico y con la intensidad necesaria para sostener el ritmo que demandaron los compromisos internacionales.

Su caso adquiere todavía mayor relevancia por el contexto. No es habitual que un futbolista que lleva varios meses sin competencia oficial pueda incorporarse a una selección y rendir inmediatamente a semejante nivel. Mucho menos cuando se trata de partidos decisivos y en un equipo que terminó consiguiendo su objetivo de avanzar a los cuartos de final. Herrera consiguió que su situación contractual quedara prácticamente en un segundo plano cada vez que se puso la camiseta guatemalteca.

También representa un respaldo importante para Luis Fernando Tena, quien decidió mantener la confianza en uno de sus futbolistas pese a una circunstancia que perfectamente podía justificar su ausencia. El entrenador valoró el compromiso del jugador, su preparación individual y todo lo que podía aportarle al equipo. Herrera, por su parte, respondió a esa confianza dentro del campo y demostró que, al menos durante esta ventana internacional, la falta de minutos con un club no terminó condicionando su rendimiento.

Ahora aparece una nueva incógnita pensando en lo que viene. Guatemala ya tiene asegurada su presencia en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde se enfrentará a Canadá, y Herrera continúa sin equipo. Mantenerse físicamente preparado será nuevamente fundamental para llegar en condiciones a una eliminatoria que elevará considerablemente el nivel de exigencia para el seleccionado de Tena.

Mientras tanto, su rendimiento con Guatemala también puede funcionar como una excelente carta de presentación pensando en su futuro. Aaron Herrera está sin club, pero demostró en plena Nations League que continúa preparado para competir al máximo nivel internacional. Una situación realmente poco habitual que, lejos de convertirse en un problema para Guatemala, terminó dejando a uno de los protagonistas más destacados del equipo durante su camino hacia los cuartos de final.

El jugador cumplió su palabra y tras eso, Tena confió en él. En los últimos siete meses disputó los partidos amistosos del seleccionado y ahora lleva muy buenas actuaciones jugando en la Nations League, en donde disputó la totalidad de los minutos y aportó una asistencia en la goleada del equipo frente a El Salvador

Cuándo juega Guatemala contra Canadá por la Nations League 2026

El partido de ida se disputará el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio El Trébol, mientras que la revancha tendrá lugar el lunes 16 en Canadá. De esta manera, ambos equipos ya pueden organizar su preparación para una eliminatoria que se resolverá en dos encuentros, con apenas tres días de diferencia entre uno y otro.

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