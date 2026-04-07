ATP Challenger Mexico City Open, en vivo | Día 2

Continúa la acción en la arcilla: las grandes figuras del circuito buscan su lugar en la siguiente ronda del Mexico City Open

La segunda jornada del Mexico City Open contará con encuentros de gran nivel, marcando el inicio de participación de los principales sembrados. La competencia en la arcilla toma fuerza, mientras jugadores de distintas partes del mundo se adaptan a las condiciones y al apoyo constante del público mexicano.

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