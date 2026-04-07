Cuartos de final de Conference League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de ida

Sigue a través de la multiplataforma de Claro Sports los encuentros de ida de uno de los mejores torneos de la UEFA

Horario y dónde ver la ida de cuartos de final de Conference League. | Claro Sports

La UEFA Conference League 2026 entra en su fase decisiva con el arranque de los cuartos de final, donde ocho equipos buscarán dar el siguiente paso rumbo a la final en Leipzig. Tras una ronda de octavos marcada por eliminatorias cerradas y actuaciones contundentes, el torneo presenta un panorama competitivo con clubes que han mostrado regularidad a lo largo del certamen.

Entre los protagonistas destaca el AEK de Atenas, con el mexicano Orbelín Pineda como una de sus piezas importantes. El conjunto griego logró su clasificación tras manejar la ventaja conseguida en la ida ante el Celje, lo que le permitió instalarse entre los mejores del torneo y mantenerse como uno de los equipos a seguir.

Con una combinación de clubes con experiencia europea y otros que buscan consolidarse en el escenario internacional, los cuartos de final (los cuales podrás seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports) prometen una serie de enfrentamientos equilibrados, donde cada detalle puede definir el rumbo hacia las semifinales.

Cuartos de final de Conference League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de ida? TV y streaming

Aquí los horarios, fechas y plataforma donde puedes seguir los juegos de ida de cuartos de final de la Conference League:

Rayo Vallecano vs AEK Atenas | Jueves 9 de abril 2026 | 10:45 horas | Claro Sports

| Jueves 9 de abril 2026 | 10:45 horas | Claro Sports Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar | Jueves 9 de abril 2026 | 13:00 horas | Claro Sports

| Jueves 9 de abril 2026 | 13:00 horas | Claro Sports Mainz vs Estrasburgo | Jueves 9 de abril 2026 | 13:00 horas | Claro Sports

| Jueves 9 de abril 2026 | 13:00 horas | Claro Sports Crystal Palace vs Fiorentina | Jueves 9 de abril 2026 | 13:00 horas | Claro Sports

¿Quiénes son los favoritos de los cuartos de final de la Conference League, según la IA?

El análisis previo coloca varios duelos con pronóstico abierto, aunque algunos equipos parten con ligera ventaja por su rendimiento reciente y plantel.

Rayo Vallecano vs AEK Atenas : El conjunto español parte con ligera ventaja por su rendimiento en LaLiga y su capacidad para imponer ritmo en casa. Sin embargo, el AEK llega con una estructura sólida y experiencia reciente en eliminatorias, donde ha sabido manejar ventajas. La presencia de Orbelín Pineda aporta equilibrio y puede ser factor en una serie que luce más cerrada de lo que parece.

: El conjunto español parte con ligera ventaja por su rendimiento en LaLiga y su capacidad para imponer ritmo en casa. Sin embargo, el AEK llega con una estructura sólida y experiencia reciente en eliminatorias, donde ha sabido manejar ventajas. La presencia de Orbelín Pineda aporta equilibrio y puede ser factor en una serie que luce más cerrada de lo que parece. Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar : Shakhtar aparece como favorito debido a su trayectoria en competiciones europeas y su capacidad para competir bajo presión. El equipo ucraniano suele elevar su nivel en este tipo de escenarios, aunque el AZ ha mostrado orden táctico y dinamismo ofensivo. Será una serie donde la experiencia puede inclinar la balanza.

: Shakhtar aparece como favorito debido a su trayectoria en competiciones europeas y su capacidad para competir bajo presión. El equipo ucraniano suele elevar su nivel en este tipo de escenarios, aunque el AZ ha mostrado orden táctico y dinamismo ofensivo. Será una serie donde la experiencia puede inclinar la balanza. Mainz vs Estrasburgo : Es el enfrentamiento más parejo de los cuartos de final. Ambos equipos han construido su camino con solidez colectiva y resultados ajustados. Mainz puede tener ventaja por su localía y ritmo de juego, pero Estrasburgo ha demostrado ser un equipo competitivo, capaz de adaptarse a distintos contextos.

: Es el enfrentamiento más parejo de los cuartos de final. Ambos equipos han construido su camino con solidez colectiva y resultados ajustados. Mainz puede tener ventaja por su localía y ritmo de juego, pero Estrasburgo ha demostrado ser un equipo competitivo, capaz de adaptarse a distintos contextos. Crystal Palace vs Fiorentina: La Fiorentina llega como favorita por su historial reciente en torneos europeos y mayor experiencia en este tipo de fases. El equipo italiano cuenta con una base consolidada que sabe manejar eliminatorias, mientras que Crystal Palace buscará hacerse fuerte en casa para equilibrar la serie. La clave estará en la gestión de los momentos del partido.

Criterios de desempate en la Conference League 2026 ¿Cuenta el gol de visitante?

El gol de visitante ya no tiene valor en las competiciones de la UEFA, incluida la Conference League. Esta regla fue eliminada, por lo que anotar fuera de casa no representa una ventaja en el marcador global. En caso de empate tras los 180 minutos, la eliminatoria se define en tiempos extra, con dos periodos de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el pase a la siguiente ronda se decide mediante tanda de penales.

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