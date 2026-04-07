Luis Díaz, tercer colombiano que vacuna al Real Madrid en Champions League

El guajiro, Luis Díaz, es el segundo jugador colombiano que le anota al Real Madrid con la camiseta del Bayern Munich.

Luis Díaz le anota al Real Madrid | REUTERS/Gonzalo Fuentes

Los futbolistas colombianos siguen siendo noticia a nivel mundial. Luis Díaz fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Bayern Munich ante Real Madrid por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El guajiro se reportó con gol en el Estadio Santiago Bernabéu.

Al minuto 41, los dirigidos por Vincent Kompany hilaron una transición defensa-ataque con el manual del contragolpe debajo del brazo. A un toque y con mucho volumen de ofensivo, Serge Gnabry terminó metiendo un balón entre líneas para que Luis Díaz definiera de gran manera y le diera el primer impulso de la victoria al conjunto alemán en Madrid.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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Con esta nueva anotación, Luis Díaz ya ha estado involucrado en 38 goles en lo que va de la temporada 2026 del Bayern Munich. Un total de 23 goles y 15 asistencias, lo hacen ser parte fundamental de uno de los mejores tridentes de ataque del fútbol mundial actualmente.

Los colombianos que le han marcado al Real Madrid en Champions League

Aparte de lo hecho por Luis Díaz el martes 7 de abril de 2026. James Rodríguez y Luis Fernando Muriel, son los dos futbolistas que también integran la lista de colombianos que le han anotado al Real Madrid en el torneo más importante de clubes del mundo. Todos jugadores que han pasado por la Selección Colombia con un protagonismo importante.

En la edición de 2021, pero no en el Estadio Santiago Bernabéu, sino en el Estadio Alfredo Di Stefano, Luis Fernando Muriel se hizo presente en el marcador que terminó con victoria para el Real Madrid por tres goles a uno. Ahora bien, Muriel se convirtió en el primer y único colombiano que le ha marcado al ‘merengue’ de tiro libre.

Unos años más atrás, en 2018, James Rodríguez cumplió con la inexorable ley del ex. En un partido que terminó en empate a dos goles y significó el pase a la gran final de dicho edición del Real Madrid. El número 10 de la Selección Colombia volvió a dejar en claro que siempre se sintió cómodo en el verde césped del Estadio Santiago Bernabéu.

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