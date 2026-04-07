Isaac del Toro en vivo: transmisión etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 7 de abril

Etapa 2: de Pamplona-Iruña a Cuevas de Mendukilo, Vuelta al País Vasco hoy

La segunda etapa se disputa con un recorrido de 164.1 kilómetros entre Pamplona-Iruña y las Cuevas de Mendukilo, en una jornada que introduce de lleno el terreno de media montaña característico de la Itzulia. El pelotón enfrentará un exigente trazado con cuatro puertos categorizados, dos sprints intermedios y más de 3,300 metros de desnivel acumulado, lo que pondrá a prueba la resistencia de los corredores desde los primeros kilómetros.

El recorrido presenta un desgaste constante, sin un cierre explosivo, pero con múltiples ascensos que pueden romper el ritmo del grupo. Subidas como Etxauri podrían marcar la formación de una fuga temprana, mientras que el terreno ondulado posterior obligará a los equipos a gestionar esfuerzos en una jornada larga y estratégica.

El punto clave llegará con la ascensión a San Miguel de Aralar, puerto de primera categoría con cerca de 10 kilómetros al 7.7%, que se corona a unos 20 kilómetros de la meta. Este sector será determinante para seleccionar al grupo principal antes de un descenso rápido que conducirá al final en ligera subida hacia Mendukilo.

Además, la etapa incorpora una de las novedades de esta edición: el ‘Kilómetro Red Bull’, ubicado en la parte final del recorrido, donde los tres primeros ciclistas en cruzar obtendrán bonificaciones de tiempo (6, 4 y 2 segundos), lo que puede influir directamente en la clasificación general. Será un día propicio para fugas o para que los favoritos comiencen a tensar la carrera sin buscar aún un ataque definitivo.