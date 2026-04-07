Isaac del Toro en vivo: transmisión etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 7 de abril
El ciclista mexicano enfrenta una etapa montañosa clave en la Vuelta al País Vasco 2026, con transmisión en vivo y cambios posibles en la clasificación general
Etapa 2: de Pamplona-Iruña a Cuevas de Mendukilo, Vuelta al País Vasco hoy
La segunda etapa se disputa con un recorrido de 164.1 kilómetros entre Pamplona-Iruña y las Cuevas de Mendukilo, en una jornada que introduce de lleno el terreno de media montaña característico de la Itzulia. El pelotón enfrentará un exigente trazado con cuatro puertos categorizados, dos sprints intermedios y más de 3,300 metros de desnivel acumulado, lo que pondrá a prueba la resistencia de los corredores desde los primeros kilómetros.
El recorrido presenta un desgaste constante, sin un cierre explosivo, pero con múltiples ascensos que pueden romper el ritmo del grupo. Subidas como Etxauri podrían marcar la formación de una fuga temprana, mientras que el terreno ondulado posterior obligará a los equipos a gestionar esfuerzos en una jornada larga y estratégica.
El punto clave llegará con la ascensión a San Miguel de Aralar, puerto de primera categoría con cerca de 10 kilómetros al 7.7%, que se corona a unos 20 kilómetros de la meta. Este sector será determinante para seleccionar al grupo principal antes de un descenso rápido que conducirá al final en ligera subida hacia Mendukilo.
Además, la etapa incorpora una de las novedades de esta edición: el ‘Kilómetro Red Bull’, ubicado en la parte final del recorrido, donde los tres primeros ciclistas en cruzar obtendrán bonificaciones de tiempo (6, 4 y 2 segundos), lo que puede influir directamente en la clasificación general. Será un día propicio para fugas o para que los favoritos comiencen a tensar la carrera sin buscar aún un ataque definitivo.
Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco 2026: clasificados de la etapa 1
Isaac del Toro tuvo un arranque sólido en la Vuelta al País Vasco 2026 durante la contrarreloj individual en Bilbao, una prueba exigente de 13.8 kilómetros que marcó las primeras diferencias en la clasificación general. El mexicano del UAE Team Emirates XRG cumplió con el objetivo principal de la jornada: minimizar pérdidas de tiempo en un terreno que no es su especialidad.
Desde los primeros cortes, Del Toro mostró consistencia. En el paso inicial se ubicó en el puesto 20, a poco más de 14 segundos del líder provisional Paul Seixas. Conforme avanzó la etapa, mejoró su rendimiento y escaló posiciones, colocándose en el lugar 15 en el segundo registro intermedio, manteniendo un ritmo competitivo frente a especialistas de la contrarreloj.
En la parte final del recorrido, el bajacaliforniano sostuvo su esfuerzo e incluso llegó a ubicarse de manera virtual entre los mejores tiempos del día. Finalmente, cruzó la meta con un registro de 18:00.11, colocándose en la posición 13, a 50 segundos del líder Paul Seixas, quien se quedó con la victoria tras marcar 17:09.38.
El resultado deja a Isaac del Toro en una posición competitiva dentro de la general, con margen para recortar diferencias en las siguientes etapas. Su desempeño le permite mantenerse en la pelea en una carrera que apenas comienza y que, con el terreno montañoso de los próximos días, podría favorecer sus condiciones para escalar posiciones.
Clasificación al momento de la Itzulia 2026:
1. Paul Seixas | 17:09
2. Kevin Vauquelin | +23”
3. Felix Groschartner | +27”
4. Primoz Roglic | +28”
5. Ilan van Wilder | +29”
6. Florian Lipowits | +33”
7. Andrew August | +40”
8. Brandon McNulty | +43”
9. Mattias Skjelmose | +45”
10. Michael Leonard | +46”
11. Javier Romo | +48”
12. Bruno Armirail | +50”
13. Isaac del Toro | +51” | 18:00 min
¿A qué hora inicia la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 7 de abril?
La etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026 está programada para iniciar en punto de las 07:30 horas (tiempo del centro de México), con un desarrollo que se extenderá durante la mañana debido a la exigencia del recorrido. Se espera que los primeros ciclistas crucen la meta alrededor de las 10:30 a 11:00 horas, dependiendo del ritmo de competencia y las condiciones de carrera. Este horario permite seguir de cerca cada momento clave, desde la salida controlada hasta los ataques en los tramos finales, donde suele definirse la jornada.
Equipos y lista de salida de la etapa 2
La etapa 2 contará con la participación de los principales equipos del ciclismo internacional, incluyendo al UAE Team Emirates, donde Isaac del Toro tiene un rol importante dentro de la estructura. También destacan escuadras como Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma, Movistar Team y Bora-Hansgrohe. El pelotón mantiene a los corredores que completaron la primera etapa, con los favoritos listos para disputar posiciones clave desde esta jornada. La salida estará conformada por especialistas en montaña, rodadores y gregarios que jugarán un papel estratégico en el desarrollo de la carrera.
LISTA DE SALIDA POR EQUIPOS
– Soudal Quick-Step: Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan Van Wilder, Ethan Hayter.
– XDS Astana Team: Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Sergio Higuita, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco.
– Groupama – FDJ United: Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas.
– UAE Team Emirates-XRG: Isaac del Toro, Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler.
– Lidl – Trek: Juan Ayuso, Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons.
– Red Bull – BORA – hansgrohe: Primož Roglič, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog.
– Decathlon CMA GCM Team: Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre.
– Burgos Burpellet BH: Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo.
– Equipo Kern Pharma: Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz.
– Movistar Team: Cian Uijtdebroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adrià, Javier Romo.
– Team Picnic PostNL: Frank Van Den Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Björn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri.
– Bahrain – Victorious: Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter
– Alpecin – Deceuninck: Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito.
– Tudor Pro Cycling Team: Julian Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirtgen.
– Cofidis: Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin.
– Caja Rural – Seguros RGA: Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López.
– Euskaltel – Euskadi: Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi.
– EF Education – EasyPost: Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw, Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Leonard.
– INEOS Grenadiers: Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera.
– Team Visma | Lease a Bike: Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli.
– Uno-X Mobility: Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen, Andreas Kron, Johannes Kulset, Martin Tjotta, Torstein Træen.
– Lotto Intermarché: Mathieu Kockelmann, Matthew Fox, Felix Ørn-Kristoff, Robin Orins, Reuben Thompson, Baptiste Veistroffer, Georg Zimmermann.
¡¡¡BIENVENIDOS Y BUENOS DÍAS!!! Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026
La Vuelta al País Vasco 2026 continúa con una jornada exigente y clave para la clasificación general, y aquí te damos la bienvenida a la transmisión en vivo de la etapa 2, donde la ruta presenta nuevos retos en el terreno montañoso. La segunda jornada de la Vuelta al País Vasco 2026 se disputa este martes 7 de abril con una jornada que arrancará de Pamplona-Iruña y con una definición en Cuevas de Mendukilo. La competencia podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con cobertura en televisión, YouTube y medios digitales.
Cabe recordar que el mexicano Isaac del Toro tuvo un inicio sólido en la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026, una contrarreloj individual en Bilbao donde logró mantenerse competitivo pese a no ser su especialidad. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG mostró constancia a lo largo del recorrido, mejorando posiciones en los puntos intermedios y cerrando con un tiempo de 18:00.11, lo que lo ubicó en el puesto 13, a 50 segundos del líder Paul Seixas.