Arsenal borra a Luis Javier Suárez

El delantero colombiano será la carta principal del Sporting CP, para vencer al único invicto que queda en la Champions League.

Luis Suárez y David Raya en Champions League / REUTERS/Rodrigo Antunes.

Arsenal pegó primero. El conjunto inglés venció este martes 0-1 al Sporting CP en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Kai Havertz fue el artífice del único tanto en Portugal. Los de Mikel Arteta tienen un pie en semifinales, ya que el encuentro de vuelta será en casa y ante su gente.

La participación colombiana del compromiso, estuvo por cuenta de Luis Javier Suárez, el atacante de la Selección fue titular y participó los 90 minutos del duelo en Estadio José Alvalade. No fue una presentación fácil y rimbombante para el artillero samario, ya que tenía al frente a una de las mejores duplas de centrles del mundo: Gabriel Magalhães y William Saliba.

Para FlashScore ‘Lucho’ Suárez tuvo una calificación de 6.2, el samario se ubicó como uno de los mejores calificados del elenco portugués. Remató 1 vez, Tuvo 4 toques en el área de oposición, sufrió 4 faltas, 2 pases claves, 100% de los cruces con 1/1, el 67% de los despejes con 2/3, el 70% de precisión en los pases con 16/23 y tocó el balón en 43 oportunidades.

Pasó el susto

En una confusión de la transmisión oficial del compromiso entre el Sporting CP y Arsenal, mostraron que el delantero sudamericano había recibido la tarjeta amarilla al 37′, dicha cartulina dejaba al goleador por fuera del compromiso de vuelta a jugarse en el Emirates Stadium de Londres, sin embargo todo se aclaró de inmediato y el oriundo de Santa Marta podrá ser parte de la delegación del equipo que viajará a tierras inglesas.

En un par de acercamientos de Suárez al arco de David Raya, el delantero colombiano fue abordado rápidamente por Saliba y Magalhães, el goleador tuvo que ofrecer otras virtudes a su equipo, como el recibir pelotas a las espaldas y generar espacios para que sus compañeros lograran vencer la portería del guardameta español.

El partido concluyó en Lisboa, el Sporting CP ahora tiene una dura labor, la de ir a ganarle por lo menos por un gol, para forzar los penales, al único equipo invicto que queda en el campeonato. Seguramente el colombiano será titular el próximo miércoles en Londres, sin lugar a dudas es la carta principal del cuadro portugués para lograr el épico cupo a semifinales.

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