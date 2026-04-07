A Luis Díaz no le pesa jugar en el Santiago Bernabéu

El atacante colombiano, Luis Díaz, fue quien abrió el marcador para la victoria del Bayern Munich ante Real Madrid en la capital española.

Luis Díaz celebra en el Santiago Bernabéu | REUTERS/Gonzalo Fuentes

El partido que todo el mundo estaba esperando por fin llegó. Real Madrid recibió en su casa, el Estadio Santiago Bernabéu, al Bayern Munich. Españoles y alemanes protagonizaron el partido de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Los dirigidos por Vincent Kompany confirmaron su rotulo de firme candidato al título y vencieron a los ‘merengues’ por dos goles a uno.

El primer tiempo fue completamente para el Bayern Munich. Los ‘bávaros’ manejaron mejor el balón y siempre que quisieron hacerle daño al Real Madrid lo lograron. De hecho, al minuto 41 tras una muy buena jugada de los ofensivos del visitante, Luis Díaz definió ante Andriy Lunin para poner el primer gol del partido.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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La segunda mitad parecía ser el escenario perfecto para una reacción del local, pero los alemanes tenían otros planes. Nada más al primer minuto del segundo tiempo, Harry Kane recibió una linda pelota de Michael Olise y concretó el dos a cero en el marcador. Luego, 15 minutos antes del final, Trent Alexander-Arnold lanzó un centro rasante y Kylian Mbappé logró el descuento.

Así le fue a Luis Díaz ante Real Madrid

Luis Díaz fue titular y disputó 92 minutos en el partido entre Real Madrid y Bayern Munich por el juego de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El guajiro es una parte fundamental de uno de los mejores tridentes ofensivos del mundo actualmente y su rendimiento es prueba de ello.

Un gol, tres remates, 36 de 42 pases acertados, un pase clave, dos de tres pases largos completados, uno de cuatro regates exitosos y cuatro recuperaciones, fueron los números del ex Liverpool de Inglaterra. Datos y estadísticas que lo dejaron como el cuarto jugador con mejor calificación del Bayern Munich.

Con esta anotación, ya son cinco goles en la Liga de Campeones, 15 en la Bundesliga, dos en la Copa de Alemania y uno en la Supercopa. 23 anotaciones y 15 asistencias acumula el extremo de la Selección Colombia con la camiseta del gigante alemán. Ahora, el partido de vuelta será el próximo miércoles 15 de abril en territorio bávaro.

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