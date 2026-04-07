Jugando Claro en vivo | Lunes 6 abril 2026

El mejor análisis del fútbol mexicano en la multiplataforma de Claro Sports

El análisis completo del momento de América, el debate sobre Jardine, la posible vuelta de Miguel Herrera y lo mejor de la Liga MX lo encuentras en Jugando Claro, en vivo.

América vive una semana determinante en su temporada con el arranque de la Concacaf Champions Cup, en medio de dudas por su rendimiento reciente. El equipo de André Jardine llega presionado por los resultados y con la obligación de responder en un torneo que se ha convertido en prioridad para el club. Las críticas hacia el técnico brasileño han ido en aumento, abriendo el debate sobre su continuidad si no logra revertir el momento. En este contexto, ha surgido el nombre de Miguel Herrera como posible alternativa, una opción que ha generado división entre la afición azulcrema.

Mientras algunos consideran que el Piojo podría aportar experiencia y resultados inmediatos, otro sector cuestiona su regreso, recordando el cierre de su última etapa. Todo esto se da en un mes clave, con partidos que podrían marcar el rumbo del proyecto deportivo tanto en Liga MX como en el plano internacional.

Además, Cruz Azul inicia su camino en Concacaf con un calendario exigente, y en la Liga MX, el empate entre Chivas y Pumas en la Jornada 13 dejó polémica por decisiones arbitrales. Todo este análisis lo puedes seguir EN VIVO en Jugando Claro, con la información y debate del momento.

TE PUEDE INTERESAR