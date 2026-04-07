Mayor y Camberos fijan el objetivo del Tri femenil ante Islas Vírgenes: “Queremos anotar más de seis goles”

México necesita golear por seis tantos para tomar la cima del grupo antes del duelo decisivo ante Puerto Rico del 18 de abril

México se juega el pase al Mundial en el clasificatorio de Concacaf | Imago 7

La selección mexicana femenil continúa su preparación en el Centro de Alto Rendimiento de cara a los últimos partidos de la fase de grupos en la eliminatoria Concacaf W rumbo al Mundial de 2027. El equipo dirigido por Pedro López entrenó a puerta abierta antes de viajar a Zacatecas, sede del partido ante Islas Vírgenes de este viernes 10 de abril. El plantel llega tras la victoria por 1-0 ante Brasil en marzo.

México se ubica en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos y una diferencia de goles de +21, aunque con un partido menos que Puerto Rico, actual líder. El escenario obliga al Tri a buscar una victoria por al menos seis goles para colocarse en la primera posición, de cara al duelo definitivo. El cierre será el 18 de abril ante las boricuas, partido que definirá el liderato y el pase a la siguiente ronda del clasificatorio.

Stephany Mayor explicó que el equipo tiene claro el objetivo inmediato en términos de diferencia de goles y posicionamiento en la tabla, con foco directo en el partido en Zacatecas.

“Queremos anotar más de seis goles, estar en primer lugar y jugar el pase ante Puerto Rico. No es un secreto que buscamos esos partidos en esos campos. Esperemos a toda la gente que siga apoyándonos, nos vamos con una buena sensación del respaldo de nuestra afición”.

La jugadora de Tigres destacó la relevancia de estos partidos dentro del ciclo rumbo a los objetivos internacionales del equipo. “Lo tomamos con mucha esperanza, con mucha fe de estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos, pero el partido más importante es el del 10 y enfocarnos al máximo. Sabemos que estamos a un paso de noviembre, que va a ser el partido que nos va a clasificar”, indicó.

Scarlett Camberos y la meta de regresar al Mundial

Scarlett Camberos señaló que el grupo prioriza el enfoque partido a partido, con trabajo específico en la definición ofensiva durante los entrenamientos en el CAR. La atacante explicó cómo el equipo aborda el contexto del grupo. “Todas tenemos un objetivo en mente que es el Mundial. Lo estamos llevando un juego a la vez y ahora nos estamos enfocando en la definición. Van a ser dos partidos muy importantes y no vamos a caer en conformarnos”, afirmó.

La futbolista del América también reconoció la presión competitiva que enfrenta el equipo en esta eliminatoria, considerando el antecedente de ausencia en Copas del Mundo recientes. La jugadora detalló cómo el grupo procesa esa exigencia. “Obviamente hay presión, pero sí estamos disfrutando día a día estar aquí. La presión nos motiva mucho para seguir marcando goles, hay que seguir haciendo lo que amamos todos los días”.

El equipo viajará a Zacatecas para disputar su penúltimo compromiso de esta fase de grupos con la necesidad de ajustar su diferencia de goles. México buscará llegar en primer lugar al duelo ante Puerto Rico, donde se definirá el liderato del grupo y el acceso a la siguiente ronda del clasificatorio de Concacaf.

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