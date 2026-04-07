Sporting de Lisboa vs Arsenal en vivo Champions League 2026: quién gana la ida de cuartos de final hoy 7 de abril

El primer sorbo entre lusitanos y ‘Gunners’, en Lisboa, promete grandes emociones. Siga todos los detalles del atractivo compromiso.

Sporting vs Arsenal | REUTERS

¿A qué hora juegan Sporting de Lisboa vs Arsenal hoy, 7 de abril en la Champions League?

Este duelo, por los cuartos de final de la competición europea, iniciará este martes 7 de abril a partir de las 20:00 horas de Portugal. Agéndese en su respectivo país para ver la cita futbolera:

México: 13:00 horas.

13:00 horas. Colombia: 14:00 horas.

14:00 horas. Argentina: 16:00 horas.

16:00 horas. Estados Unidos: 15:00 (ET), 14:00 (CT) y 12:00 (PT).

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la Champions League?

Estas son las señales disponibles para ver el juego:

México: HBO Max.

HBO Max. Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Centroamérica: ESPN y Disney+.

Alineaciones del Sporting de Lisboa vs Arsenal, al momento

Así forma el Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inacio, Maximiliano Araújo; Hidemasa Morita, Joao Simoes; Francisco Trincao, Geny Catamo, Pedro Gonçalves y Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

Así forma el Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Martin Odegaard, Declan Rice; Noni Madueke, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

¡Sporting de Lisboa vs Arsenal, en vivo!

¡Bienvenidos a un nuevo cubrimiento de un partidazo! Empiezan los compromisos más pesados de la edición actual de la UEFA Champions League. Los cuartos de final van encarrilando a los equipos ‘top’ en el camino rumbo a la ansiada final en el Puskás Arena de Budapest (Hungría).

En este caso, mientras el fútbol se paraliza por el Real Madrid y el Bayern Munich, al mismo tiempo le llega el turno al Sporting de Lisboa frente al Arsenal. El José Alvalade, repleto de aficionados lusitanos, espera que los locales efectúen la ventaja ante un rival muy complicado.

La localía, abrazada a una estupenda campaña en Champions y en la disputa por el título de Primeira Liga, quiere seguir pisando el acelerador. Del otro lado, el cuadro ‘Gunner’, dirigido por Mikel Arteta, dejó ir dos posibilidades de título. Ya fue eliminado de la FA Cup este fin de semana, a manos de Southampton en cuartos, seguido de otra final perdida por el Manchester City en la Copa de la Liga.

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