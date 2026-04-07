Arbeloa sabe que la eliminatoria ante el Bayern sigue abierta: “Estamos vivos”

El técnico reconoció que el gol de Mbappé los mantiene con la esperanza de lograr la hazaña en Alemania

Arbeloa habla tras la derrota ante el Bayern | COEX / AFP

El Real Madrid cayó 2-1 ante el Bayern Munich en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026, pero el resultado no ha apagado la confianza en el vestidor merengue. Tras el partido, el técnico Álvaro Arbeloa destacó que la eliminatoria sigue abierta y que su equipo tiene argumentos para competir en la vuelta.

El entrenador español fue claro al analizar el marcador final y el contexto de la serie. “Estamos vivos, está claro. Estamos a un gol. Somos capaces de ganar en cualquier campo. Con ese 0-2 que hubiese sido muy difícil de remontar. Una pena no haber marcado en alguna de esas ocasiones que hemos tenido”, señaló tras el encuentro.

Arbeloa reconoció que su equipo tuvo dificultades en la primera parte, especialmente en la forma de posicionarse sin balón. El Bayern logró imponer condiciones durante varios lapsos del partido, algo que el técnico identificó como uno de los puntos a corregir.

“Un poco hundidos de más, especialmente los extremos. No era la idea. Estar tan hundidos. Eso les ha dado a ellos demasiado control. Con balón nos ha faltado momentos en los que hay que querer el balón, cuando te presionan. Se lo he dicho a mis jugadores. Esa presión tan agresiva que hacen. Si no les amenazas y no les hundes a ellos… en la segunda parte hemos mejorado todo eso”, explicó.

El momento más complicado del encuentro llegó con el segundo gol del Bayern al inicio del complemento. Ese tanto condicionó el desarrollo del partido y obligó al Madrid a cambiar su planteamiento para buscar el descuento.

“Hemos hablado mucho de tener cuidado con las pérdidas. Ha venido ese segundo gol que ha sido un mazazo. El equipo se ha repuesto bien y ha mostrado carácter. Nos quedamos con la sensación de poder haber marcado alguna ocasión y que estamos vivos”, comentó el estratega.

Pese al golpe, el conjunto blanco logró reaccionar en la segunda mitad y encontró el gol que mantiene abierta la serie. La anotación de Mbappé le devolvió vida al equipo y generó una dinámica distinta en los minutos finales.

Arbeloa también reveló detalles de su comunicación con Vinicius durante el partido, enfatizando la importancia de ese gol para sostener las aspiraciones del equipo en la eliminatoria.

“Le estaba diciendo a Vini que un gol nos mantenía en la eliminatoria. Incluso con el 1-2 hemos arriesgado demasiado. Estamos vivos porque el Madrid puede ganar en cualquier campo”, concluyó.

El Real Madrid viajará a Alemania con la obligación de remontar, pero con la convicción de que el resultado en la ida deja margen para competir. La vuelta definirá si los merengues logran avanzar a semifinales o si el Bayern confirma su ventaja en casa.

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