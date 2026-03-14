Resumen y resultados del 13 de marzo en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 vivieron un nuevo día de actividades. Este viernes 13 de marzo hubo acción en el paraesquí alpino, parabiatlón, en el curling en silla de ruedas y en el snowbarding paralímpico. La actividad en el parahockey se mantiene, pues se definió la final de esta disciplina, pues Estados Unidos y Canadá medirán fuerzas para quedarse con el oro; mientras que China y Chequia harán lo propio con el bronce. Hasta el último día de actividades en Italia definirán quienes subirán a lo más alto del podio.

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