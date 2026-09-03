Claro Sports por W Radio, en vivo | Jueves 3 de septiembre

El mejor programa deportivo en México lo tenemos nosotros: Claro Sports por W Radio de lunes a viernes de 15:00 a 16:00 horas

Si buscas mantenerte al día con todo lo que ocurre en el mundo deportivo, Claro Sports por W Radio tiene una propuesta que reúne información, análisis y las voces de especialistas en un mismo espacio. Durante una hora, el programa aborda los temas más relevantes de la actualidad deportiva con entrevistas, mesas de debate y contenidos que permiten conocer diferentes perspectivas sobre lo que sucede dentro y fuera de las canchas.

Bajo la conducción de Nicolás Romay, el programa cuenta con la participación de periodistas y analistas como Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Xavi Sol, Félix Fernández y Joaquín Beltrán. De lunes a viernes, de 15:00 a 16:00 horas, puedes seguir sus análisis y comentarios a través de la multiplataforma de Claro Sports y W Radio.

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